Die Präsidentin der KMU Frauen Schweiz kommt aus Solothurn

Frauenporträt Jung, gebildet und mit frischem Elan: Die Präsidentin KMU Frauen Schweiz kommt aus Solothurn Die Solothurnerin Michèle Lisibach erklärt, wie sie zu diesem Job gekommen ist und was sie nach langer Zeit im Ausland wieder nach Solothurn gelockt hat. 05.06.2022

Sie hat in Zürich und China studiert, auf der Botschaft in Peking gearbeitet und in Würzburg das Studium der China Business und Economics abgeschlossen. Die neue Präsidentin der KMU Frauen Schweiz kommt aber aus Solothurn und kehrte nach der langen Zeit im Ausland auch wieder sehr gerne zurück. «Ich bin eine stolze Solothurnerin», sagt Michèle Lisibach. Es sei schön hier, die Stadt habe – als schönste Barockstadt der Schweiz – einen ganz speziellen Charme.

Michèle Lisibach präsidiert die KMU Frauen Schweiz. Christina Varveris

Deshalb wohnt sie auch hier und nimmt täglich den RBS Zug, um nach Bern arbeiten zu gehen. Die 28-Jährige war erst in der Handelskammer Schweiz-China tätig, bevor sie zum Schweizerischen Gewerbeverband SGV wechselte, wo sie sich nun für die Interessen der Schweizer KMU (Kleine und mittlere Unternehmen) einsetzt.

Seit kurzem präsidiert sie dort die KMU Frauen Schweiz, seit 1994 das Netzwerk des Schweizer Gewerbeverbands für mitarbeitende Partnerinnen und selbstständige Unternehmerinnen in KMU. Dieser Posten freut sie besonders, kommt sie doch selber aus einem Familienbetrieb. Ihre Eltern führen das Malergeschäft Lisibach, so hat sie vorgelebt bekommen, was es heisst, ein kleines Unternehmen zu führen.

Michèle Lisibach: «Frauen sind oft eine grosse Stütze»

Und auch, was die Frauen dabei alles leisten. «Es ist eben nicht nur ein Beruf», sagt Lisibach, «sondern eine Leidenschaft mit viel Berufsstolz.» Dass sich manchmal die Frauen kleinmachen, indem sie sagen: «Ich arbeite bei meinem Mann mit», sei nicht richtig.

«Oft führen die Frauen das Büro, die Abteilungen Finanzen oder Marketing und auch noch das Personalwesen – und sind damit ein wichtiger Bestandteil des Betriebs.»

Mit den KMU Frauen Schweiz will sie diese Gleichwertigkeit der Arbeit in den Vordergrund stellen.

Dazu kommt: Manchmal scheiden Frauen auch aus dem Betrieb aus – sei es durch Scheidung, Todesfall oder Familienstreit –, und dann stehen sie ohne eine Bescheinigung da. Deshalb gebe es seit 2014 den eidgenössischen Fachausweis Unternehmensführung KMU, eine Berufsprüfung, für genau jene Frauen, die sich alles Wissen «on the job» angeeignet haben.

«Junge bringen frischen Wind»

In einer politisch aktiven Familie aufgewachsen, interessierte sich Michèle Lisibach schon länger für ein politisches Engagement, konnte dies aufgrund ihrer Auslandaufenthalte aber nicht früher wahrnehmen. Als letztes Jahr die Anfrage des Bürgerrats Solothurn kam, sagte sie gerne ja. «Der Bürgerrat ist klein», und – was sie schätzt an Solothurn – «man kennt sich.»

Im Bürgerrat habe sie die Möglichkeit, die Tätigkeitsbereiche der Bürgergemeinde aktiv mitzugestalten. Denn politische Mitbestimmung sei «nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht jedes Bürgers in der Schweiz», sagt sie.

Brücken bauen zwischen Generationen

Angesprochen auf ihr Alter sagt sie: «Im Bürgerrat ist meine Generation gut vertreten, aber ich mache natürlich immer wieder die Erfahrung, dass ich in unterschiedlichen Kreisen zu den Jüngeren gehöre.»

Anders behandelt wurde sie deswegen allerdings noch nie. Im Gegenteil – sie habe nur positive Erfahrungen gemacht.

«Persönlich sehe ich es als Chance, wenn in Gremien, Firmen oder Organisationen junge Menschen dazukommen.»

Das bringe frischen Wind und neue Ideen, und man könne mit der Zeit Schritt halten.

Wichtig findet sie die Verknüpfung zwischen den Generationen, damit das Wissen und die Erfahrung weitergegeben werden könne, man aber trotzdem innovativ und agil bleibe.

Und genau diese Tradition will sie auch bei den KMU Frauen Schweiz fortführen. Die Frauen integrieren und vernetzen, sodass ältere, gestandene Unternehmerinnen den jüngeren Tipps geben können.

