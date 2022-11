Die Stadt Solothurn regelt Gastro-Öffnungszeiten im Alleingang

Flickenteppich Eingeschränkte Öffnungszeiten für Solothurner Gastrobetriebe: Darf die Stadt das überhaupt? Das kantonale Gesetz gibt vor, wie lange eine Bar offen haben darf. Die Stadt schränkt die Öffnungszeiten ein. Wer die kantonal vorgegebenen Öffnungszeiten ausnützen will, muss ein Baugesuch einreichen. Was diese Regelung für Wirte bedeutet. Judith Frei Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Selten kommt es vor, dass die Gäste länger als bis zwei Uhr morgens in einer Bar bleiben wollen. José R. Martinez

Welche Bar hat wie lange offen? In der Stadt Solothurn ist das von Betrieb zu Betrieb anders, ein veritabler Flickenteppich. Die meisten Bars haben unter der Woche bis um 00:30 Uhr geöffnet, am Wochenende bis 2 Uhr.

Wenn man die rechtlichen Bestimmungen anschaut, dann müsste es eigentlich gar keinen so grossen Flickenteppich geben. Die Regelung ist simpel: Die Öffnungszeiten richten sich nach dem kantonalen Wirtschafts- und Arbeitsgesetz, das seit 2016 in Kraft ist. Lokale dürfen gemäss Paragraf 19 von Sonntag bis Donnerstag bis 0.30 Uhr und am Freitag und Samstag bis 4 Uhr geöffnet haben.

Das neue Gesetz verlängerte die Öffnungszeiten am Wochenende von 2 auf 4 Uhr. Trotzdem sind die meisten Bars in der Stadt nicht länger offen. Das hat verschiedene Gründe. Einer ist brisant : Die Stadt legte den Paragrafen quasi nach eigenem Gusto aus, obwohl das Verwaltungsgericht mehrfach anders urteilte.

Keine Freinächte mehr für die Gastronomen

Ein anderer Grund: Viele Wirte haben gar kein Interesse, ihr Lokal bis zum Morgengrauen offen zu halten. Finanziell sei das meistens nicht interessant, erklärt Stephan Marti. Er ist im Vorstand von Gastro Solothurn und betreibt am Landhausquai das Café & Bar Barock und die Gassbar in der Schaalgasse.

Er hat kein Interesse, jedes Wochenende bis um 4 Uhr offen zu haben. Marti würde es aber begrüssen, wenn das punktuell möglich wäre. Seit der Gesetzesänderung kann man aber keine Freinächte mehr beantragen: Entweder man hat immer bis 4 Uhr offen oder eben nicht.

Früher ging das spontan per Telefon. Für jede verlängerte Stunde, die man beantragte, musste man 30 Franken bezahlen. Das war 20-mal pro Jahr möglich. Die meisten Wirte in Solothurn hätten dieses Kontingent aber nie völlig ausgeschöpft. Auch Marti hat früher im Durchschnitt nur 12 Freinächte beantragt.

Umkehrung der Beweislage

Der andere Grund, warum Bars gar nicht so lange offen haben, ist technischer Natur: Will ein Betrieb länger offen haben als bis anhin, verlangt die Stadt, dass ein Baugesuch eingereicht wird. Das klingt harmlos, ist aber ein teurer Spiessrutenlauf. Denn mit dem Baugesuch muss auch ein Lärmgutachten mitgeliefert werden. Je nach Standort kann das bis zu 15’000 Franken kosten.

Die Stadt verlangt also, dass die Gastronomiebetriebe beweisen, dass sie die Lärmbestimmungen einhalten. Es ist nicht umgekehrt die Stadt, die beweisen muss, dass die Bestimmungen nicht eingehalten werden und die Betriebe daher die Öffnungszeiten einschränken müssen.

Dass das Gesuch zum Schluss bewilligt wird, hängt aber von vielen Faktoren ab. Einsprachen der Nachbarschaft sind das eine. Was genau die Kriterien der Stadt sind, sei das andere, sagt Marti. Das Stadtbauamt halte sich diesbezüglich bedeckt. «Es kommt mir vor, dass wir uns an Spielregeln halten müssen, die wir gar nicht kennen», kritisiert er.

Bei Marti war es dann auch tatsächlich so, dass die Gassbar in der Schaalgasse ihre Öffnungszeiten auf die Regelöffnungszeiten «verlängern» konnte, das «Barock» aber nicht. Obwohl die Lärmgutachten auch beim zweiten Betrieb zu seinem Vorteil ausgefallen ist.

Teurer Weg ohne Erfolgsgarantie

Für dieses Verfahren stützt sich die Stadt auf die eidgenössische Lärmschutzverordnung und die kantonale Bauverordnung, wie das Stadtbauamt auf Anfrage dieser Zeitung erklärt. Die Stadt folgert aus diesen Bestimmungen, dass die Betriebe ein Baugesuch für die Verlängerung der Öffnungszeiten einreichen müssen.

Mit anderen Worten: Die Wirte müssen einen teureren Weg beschreiten, bei dem der Erfolg nicht garantiert ist.

Das hat bisher das Gericht über die Praxis gesagt

Schon mehrere Male hat sich das kantonale Verwaltungsgericht mit dem städtische Vorgehen befasst. Ein Blick in das Archiv des Gerichts zeigt, wie kompliziert die Sache ist.

Die Stadt argumentierte jeweils, dass mit den verlängerten Öffnungszeiten eine Nutzungsänderung bestehe. In einem 2017 gefällten Urteil sagt das Verwaltungsgericht: «Dafür braucht die Bar keine zusätzliche Bewilligung, auch nicht für eine angebliche Nutzungsänderung durch Verlängerung der Betriebszeit, weil die neuen Regelöffnungszeiten am Wochenende nun bis um 4 Uhr dauern. Das Gesetz ist in diesem Punkt klar und eindeutig.»

Konkret heisst dies: Wer unter dem alten Gesetz bis 2 Uhr offen haben durfte, müsste jetzt automatisch bis 4 Uhr Gäste bedienen dürfen - ohne neues Baugesuch. Die Stadt handhabte es aber eben anders.

Man muss nicht so lange zurückschauen. Das letzte Mal hat sich das Gericht im vergangenen Jahr mit den Öffnungszeiten in der Stadt auseinandergesetzt, als es um die Tigerbar am Stalden ging. Dort sagt das Gericht explizit: Grundsätzlich würden sich die Öffnungszeiten nach dem kantonalen Arbeits- und Wirtschaftsgesetz richten, «ohne dass dazu ein neues Baugesuch eingereicht werden müsste».

Wieso wehren sich die Gastronomen also nicht gegen die Bestimmungen der Stadt? Dazu Stephan Marti: «Ich bin Wirt und kenne mich bei den juristischen Bestimmungen nicht aus.» Im Zusammenhang mit den nicht bewilligten Öffnungszeiten beim «Barock» hat er sich aber mit Juristen abgesprochen. Diese haben ihm ein langes Verfahren vorausgesagt, auf das Marti sich nicht einlassen kann und will. Ihm sei aber schon geholfen, wenn die Stadt die Abläufe und Kriterien transparent darlegen würde.

