Aurum-Filiale in Solothurn: Trainieren mitten in der Altstadt

Fitness Trainieren mitten in der Altstadt: In Solothurn gibt es nun eine Aurum-Filiale Dort, wo früher Kleider verkauft wurden, wird nun geschwitzt. Es ist ein etwas anderes Fitnesscenter. Mitten in der Solothurner Altstadt. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 06.11.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neues Fitnesscenter an der Judengasse. Luca Scheidegger, Florian Wieser (vorne sitzend). Hanspeter Bärtschi

Vor dem Lokal an der Judengasse in der Altstadt von Solothurn steht ein blaues Fahrrad mit einem Schild am Fahrradkorb: «Trainiere wie ein Astronaut». Geschäftsführer Florian Wieser führt durch das Lokal, das seit kurzem offen hat und sagt: