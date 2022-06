«Fischer machen Schule» Schnecken, Steinfliegen und verlassene Larven entdeckt: Solothurner Schulen erforschen das Inselbächli im Attisholz Die sechste Klasse des Schulhaues Hermesbühl profitiert vom Angebot «Fischer machen Schule». Mit einem Fischer und einer Vertreterin von Viva Aqua lernen sie die Lebensräume am und im Inselbächli kennen. Ein für einmal etwas anderer Schultag. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schüler erforschen das Inselibächli in Riedholz. Carole Lauener

Mit Bechern, Tellern und Sieben suchen die 6. Klässler der Schule Hermesbühl in Solothurn das Inselbächli in Riedholz ab. Einige Schulkinder agieren behutsam vom Uferrand aus, andere stehen mitten im Bach. Die Aufgabe: Sie sollen eine möglichst grosse Vielzahl an Lebewesen im Bach finden.

Schon nach kurzer Zeit präsentieren die Schulkinder sich gegenseitig ihre Funde. Schnecken, Steinfliegen oder verlassene Larven gehören den Funden an. Einige Kinder berichten stolz, dass sie einen Fisch gesehen hätten.

Die Schulkinder präsentieren stolz ihre Funde. Carole Lauener

Ziel der Forschungsarbeit und des gesamten Exkursionstags ist es, dass die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Lebensräume im und am Bach und dessen Bewohner kennen lernen. Sie sollen besser verstehen, wie der Lebensraum funktioniert und welche menschlichen Einflüsse bestehen. Langfristig soll dieses Angebot dazu beitragen, die aquatischen Lebensräume zu stärken.

Unterricht im Freien mit bildlichen Illustrationen und lebensechten Präparaten

Der Exkursionstag «Fischer machen Schule» besteht aus verschiedenen theoretischen und praktischen Teilen in Halbklassen. Einer Halbklasse unterrichtet Jüre Knörr vom Schweizerischen Fischereiverband (SFV) Grundwissen über Fische und wirbellose Tiere. Der Fokus liegt dabei auf der Physiologie, dem Lebensraum und den Eigenheiten bestimmter Fischarten.

Mit Hilfe eines Ausstellungsanhängers des SFV, der als mobiles Schulzimmer dient, zeigt Knörr den Kindern das Erklärte an bildlichen Illustrationen und lebensechten Präparaten.

Jüre Knörr erklärt den Schülern die Lebensräume im und am Fliessgewässer. Carole Lauener

Die andere Halbklasse bestimmt mit Marianne Stokar von Aqua Viva, einer Organisation für Gewässerschutz, die Wasserqualität des Inselbächlis. Diese bestimmt die Schulklasse anhand von Parametern wie der Tiefe und Breite des Baches oder den Hindernissen im Bachverlauf. Einflüsse von Gefährdungsfaktoren wie Wasserkraftwerke oder Kanalisierungen wurden behandelt, wie auch die Bedeutung einer Revitalisierung des Bachverlaufs für die Biodiversität in Bächen und Flüssen.

Marianne Stokar von Aqua Viva hilft den Schülern beim Erforschen der Fachlebewesen. Carole Lauener

Während des ganzen Tags lernen die Schülerinnen und Schüler diverse in der Schweiz lebende Fische und wirbellose Tiere kennen. Einige haben sie selber im Fluss gefunden und sich in deren Bestimmung geübt.

Grosse Begeisterung für den Forschtag

Der Tag mache ihr viel Spass und sei sehr interessant, meint eine Schülerin. «Ich habe die Breite und Tiefe des Baches gemessen.» Der Tag ist für die Schülerinnen und Schüler eine beliebte Abwechslung zum alltäglichen Schulunterricht.

Eine Schülerin sucht ihren Fang nach Bachlebewesen ab. Carole Lauener

Wie die Kinder ist auch die Lehrerin, Janine Boutellier, vom Tag begeistert. «Die Kinder beteiligen sich den ganzen Tag vorzüglich am Anlass.» Sie hätten gute Fragen gestellt und leisteten den Erklärungen der Experten Folge. «Das Gelernte nehmen wir nach der Exkursion wieder im Schulunterricht auf.» Dies steigere den Lernerfolg nochmals.

Ein jährlich wiederkehrendes Angebot

«Der Exkursionstag ‹Fischer Machen Schule› wird in der ganzen Schweiz angeboten», erklärt Christian Dietiker, Präsident Solothurnisch Kantonaler Fischereiverband (SOKFV). Durchgeführt werden sie von Vertreterinnen und Vertretern des SFV und von Aqua Viva.

Die aktuell stattfindenden Angebote holte der SOKFV als Schirmherr für zwei Wochen in den Kanton. Vom für die Schulklassen kostenlosen Angebot profitieren in diesem Jahr die Fünf- und Sechsklässler aus Solothurn und dem Schwarzbubenland. Das Angebot wird es auch in den kommenden Jahren geben. «Ziel ist es, dass der SOKFV den Kurs während der kommenden fünf bis sechs Jahre in allen Bezirken des Kantons anbieten kann», sagt Dietiker.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen