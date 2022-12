Gemeindeversammlung: Die Finanzen in der Stadt Solothurn

Finanzen Die Sparfüchse sind unterwegs: An der Solothurner Gemeindeversammlung wurde nach Sparpotenzial gesucht An der Solothurner Gemeindeversammlung ging es nebst dem Budget um die Personenunterführung beim Westbahnhof, um das Parkplatzreglement und um höhere Sitzungsgelder für Gemeinderäte. Die finanzielle Lage beeinflusste überall die Diskussionen. Judith Frei Jetzt kommentieren 21.12.2022, 14.06 Uhr

Die Solothurnerinnen und Solothurner stimmen ab. Judith Frei

Wo kann man den Gürtel enger schnallen? Diese Frage dominierte die vergangene Gemeindeversammlung in Solothurn, insbesondere bei Traktanden, bei denen die Stadt Geld ausgeben will.

Schon im ersten Geschäft ging es nicht darum, Geld zu sparen, sondern darum, es auszugeben. 5,2 Millionen Franken will der Gemeinderat in den Westbahnhof investieren. Dazu Stadtpräsidentin Stefanie Ingold: «Unsere Aufgabe ist es, die Attraktivität der Stadt zu erhalten und dazu braucht es auch Investitionen.» Der Westbahnhof sei ein zentraler Schwerpunkt in der Stadtentwicklung.

So soll die Unterführung aussehen. Stadt Solothurn

Beim vorliegenden Projekt soll sich die Stadt am SBB-Infrastrukturprojekt beteiligen. Die SBB ist verpflichtet, den Bahnhof behindertengerecht auszubauen, im selben Zug will die Stadt in den Perimeter investieren: Auf der Seite des Dammweges soll die Böschung abgetragen werden, ein Platz mit Bäumen und Veloparkplätzen soll entstehen.

Das Kernstück: Eine 12,5 Meter breite Unterführung soll die durch das Bahngleis getrennten Stadtteile verbinden. «Das ist nicht nur eine Unterführung, sondern eine städtebauliche Querung», betonte die Leiterin Stadtbauamt, Andrea Lenggenhager.

Auch FDP-Gemeinderat und Präsident des Umwelt- und Bauausschusses, Markus Schüpbach, war vom Projekt überzeugt. Sobald die Gebiete im Obach und Weitblick weiterentwickelt sind, würde der Westbahnhof mehr genutzt als heute, betonte er die Wichtigkeit des Projekts.

Es sei zwar schade, dass es für die Velofahrer keine Durchfahrt bei der neuen Unterführung gebe, aber es habe sich keine Lösung für dieses Anliegen finden lassen, führte er die Diskussionen im Gemeinderat aus.

«Das Projekt sieht megaschön aus», sagte SVP-Gemeinderat Patrick Käppeli: «Es würde auch schön bleiben, wenn die Unterführung nur vier Meter breit ist.» Dadurch würde die Stadt 2 Millionen Franken sparen. Die SBB würde so die Unterführung in Eigenregie bauen.

Davor warnte Lenggenhager: Die Unterführung könne nicht einfach aus dem Projekt gestrichen werden. Würde die Unterführung gestrichen werden, müsste ein neues Projekt erarbeitet werden.

Trotz murrender Stimmen aus dem Publikum, die dieses Projekt als überdimensioniert bezeichneten, wurde auf das Geschäft eingetreten. Am 12. März wird an der Urne definitiv über das Vorhaben befunden. Wenn alles nach Plan verläuft, wird der neue Bahnhof Ende 2027 in Betrieb genommen.

Im Sommer 2020 war es das dominante Thema an der Gemeindeversammlung: das Parkplatzreglement. Gegner des damals überarbeiteten Reglements konnten mobilisieren und das Geschäft verhindern. Damals wurde nicht einmal auf das Geschäft eingetreten.

Anders bei dieser Gemeindeversammlung. Übrigens: Schon im Gemeinderat ist die Teilrevision ohne Änderung angenommen worden.

Durch diese Teilrevision wird es in Zukunft einfacher sein, autofreie Siedlungen zu bauen, ohne dass hohe Ersatzabgaben anfallen. Eine Motion der Grünen hat diese Revision angestossen.

Bei der Vorbesprechung betonte die Leiterin Stadtbauamt: Hier geht es nicht um die Parkplätze im öffentlichen Raum. Auch die Innenstadt ist von dieser Revision nicht betroffen. Augenscheinlich hat man an der Baselstrasse die letzte Niederlage, was dieses Geschäft betrifft, nicht vergessen.

Und dann ging es schnell. Das Eintreten war unbestritten und diskussionslos sprach sich ein grosser Teil der Anwesenden für die Revision aus. Der Stadtpräsidentin Stefanie Ingold war die Erleichterung anzusehen: «Ich bin froh, können wir das Geschäft, das schon lange in Bearbeitung ist, endlich abschliessen.»

«Es ist an der Zeit, dass wir über die Sitzungsgelder der Gemeinderäte sprechen», sagte Urs F. Meyer eingängig zu diesem Geschäft. Schon zu lange seien die Gelder nicht angepasst worden, jetzt sei die Zeit für eine Erhöhung gekommen.

1990 wurden sie zum letzten Mal angepasst. Seither erhalten die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 60 Franken für jede Sitzungsstunde. In Zukunft sollen sie 100 Franken für Sitzungen bis zu zwei Stunden erhalten.

Für eine Votantin stellte sich bei diesem Geschäft die Frage: Warum kommt man jetzt mit diesem Antrag, in einer Zeit, in der es der Stadt finanziell schlechter geht. «Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Vielleicht hat man zu lange bei diesem Geschäft gewartet», antwortete Stadtpräsidentin Ingold. Es sei ein Zeichen, dass sich in der Stadt Solothurn die Politikerinnen und Politiker nicht wegen des Geldes engagieren.

Dazu meinte der direkt betroffene SVP-Gemeinderat Käppeli: «Als Zeichen an die Bevölkerung wäre es gut, wenn man das Geschäft vertagt. Es ist ein komisches Zeichen, wenn man im Budget Kürzungen vornimmt und sich selber Geld zuschiebt.»

Trotz Kritik wurde der Antrag zum Schluss angenommen.

