Stadt Solothurn: Das Budget 2023 ist nicht berauschend

Finanzen Auf dem Weg von der Millionärin zur Bettlerin: Diese Entwicklung zeigt das Budget 2023 der Stadt Solothurn Innert vier Jahren könnte das Vermögen von über 70 Millionen Franken weg sein. Der Stadt Solothurn stehen finanziell eher düstere Jahre bevor, wie der Blick in das Budget 2023 bestätigt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Die Stadt Solothurn von oben. Finanziell ist die Stadt im freien Fall. Bruno Kissling (25. Juli 2022)

Wie schnell Millionen von Schweizer Franken weg sein können, kennt man von Lottogewinnern – jüngst auch von Bitcoin-Millionären. Doch auch die Stadt Solothurn könnte künftig als Beispiel herhalten.

Per Ende 2021 hatte die Stadt ein Nettovermögen von 71 Millionen Franken. Bereits im Jahr 2025 ist laut Finanzplan alles weg, die Stadt wird in die Verschuldung rutschen. Oder um es in Franken pro Kopf auszudrücken: Per Ende 2021 betrug das Nettovermögen pro Kopf der Bevölkerung 4343 Franken. Bis Ende 2026 ist damit zu rechnen, dass sich dieses in eine Nettoschuld von 1124 Franken pro Kopf der Bevölkerung verwandelt, was einer mittleren Verschuldung entspricht.

Die Stadt Solothurn ist also auf dem Weg von der Millionärin zur Bettlerin: Dies zeigt auch das Budget 2023, das am Dienstag im Gemeinderat behandelt wird: die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Die vielen anstehenden Investitionen in den kommenden Jahren. Alleine 2023 fallen gemäss dem Budget Investitionen von über 32 Millionen Franken an. Fast die Hälfte davon im Bereich Bildung. Der Grund dafür sind die vielen Schulhaussanierungen, die fast gleichzeitig in Angriff genommen werden müssen.

Vor der Bereinigung sah es noch düster aus: Die Erfolgsrechnung schloss im Budget 2023 mit einem Aufwandüberschuss von 0,246 Millionen Franken. Somit um 6,8 Millionen Franken schlechter als das Budget 2022. Zudem betrug der Selbstfinanzierungsgrad -15,3 Prozent. Nach der Bereinigung präsentiert sich die Ausgangslage ansehnlicher. Nun ist ein Ertragsüberschuss von 3,3 Millionen Franken vorgesehen.

Zufrieden ist man damit aber nicht. Denn: Das Ergebnis ist noch immer um 1,9 Millionen Franken unter dem Finanzplan, der Selbstfinanzierungsgrad beträgt -2,7 Prozent. Damit wird die Zielvorgabe der Finanzkommission immer noch verpasst. Diese hat ein Selbstfinanzierungsgrad von 3,2 Prozent gefordert. Um dies noch zu erreichen, müsste die Erfolgsrechnung um etwas mehr als zwei Millionen Franken gekürzt werden.

Ein Ertragsüberschuss von über drei Millionen Franken klingt im Moment sehr gut. Doch der Wert ist aufgrund der Auflösung der Neubewertungsreserve mit Vorsicht zu geniessen. Diese generiert einen jährlichen Ertrag von 8,732 Millionen Franken. Somit sollte das Hauptaugenmerk derzeit dem operativen Ergebnis gelten. Dieses weist gemäss Budget 2023 ein Defizit von 6,3 Millionen Franken aus.

Finanzverwalter Reto Notter forderte an der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses, dass noch versucht werden sollte, die Erfolgsrechnung so stark wie möglich zu entlasten und die Nettoinvestitionen so weit wie möglich zu reduzieren. Auf keinen Fall sollte das vorliegende Ergebnis durch neue Aufgaben verschlechtert werden.

Tatsächlich stellt der Ausschuss dem Gemeinderat nun einige Anträge, um das Ergebnis noch zu verbessern. So soll zum Beispiel der Beitrag an den Flughafen Grenchen (21'000 Franken) ebenso gestrichen werden wie der eigentlich vorgesehene neue Aarezugang beim Park an der Römerstrasse (60'000 Franken). Letzterer Punkt war innerhalb des Ausschusses umstritten.

«Die Ausgangslage präsentiert sich aktuell nach wie vor gut», hält Finanzverwalter Reto Notter im Bericht zum Budget 2023 fest. Mit Blick in die Zukunft wählt er danach aber mahnende Worte, auch mit dem Hinweis auf den Finanzplan, gemäss dem weiterhin sehr hohe Nettoinvestitionen zu erwarten sind.

«Die Budgetergebnisse fallen unbefriedigend aus», schreibt Notter. «Sie und die andauernd trüben Perspektiven des Finanzplans verlangen weiterhin Zurückhaltung und klare Prioritätensetzung bei Entscheidungen mit finanziellen Mehrbelastungen, ansonsten besteht die Gefahr, dass in einigen Jahren eine Verzichtsplanung zur Debatte steht.»

Es ist noch gar nicht lange her, dass die Stadt Solothurn die Steuern reduzierte. Im Dezember 2019 beschloss die Gemeindeversammlung, den Steuerfuss von 110 auf 107 Prozent zu senken. Derzeit wird von keiner Partei am Steuerfuss gerüttelt. So ist für das kommende Jahr der Steuerfuss von 107 Prozent unbestritten.

Doch zuletzt wurden die ersten Stimmen laut, welche die letzte Steuerreduktion kritisieren. In der Gemeinderatssitzung im August, als ein neuer Spielplatz auf der Chantierwiese zur Diskussion stand, äusserte sich Annina Helmy aus der SP-Fraktion in diese Richtung. «Es war bekannt, welche Investitionen auf die Stadt zukommen, und trotzdem wurde der Steuerfuss gesenkt.» Nun werde festgehalten, dass kein Geld mehr vorhanden sei für ein Projekt, das einen Mehrwert hätte.

Auf ihr emotionales Votum reagierte damals Pascal Walter von der Mitte/GLP-Fraktion und wies darauf hin, dass die Grünen die einzige Fraktion war, die sich gegen die letzte Senkung des Steuerfusses ausgesprochen hat. Die SP habe die Senkung voll mitgetragen.

