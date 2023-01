Filmtagebummel von Helmuth Zipperlen

Filmtagebummel Von der Filmgilde zu den Filmtagen Helmuth Zipperlen Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Ein Bild von Helmuth Zipperlen und Paul Schmid (v.l.) wird im S11 ausgestellt. Hanspeter Bärtschi

Gegen Ende letzten Jahres erreichte mich ein Telefonanruf von Franco Müller. Das Künstlerhaus plane eine Präsentation über die Entstehung der Filmtage. Er möchte sich diesbezüglich mit Paul Schmid und mir besprechen. Paul Schmid war Präsident der Filmgilde und ich Aktuar. Die ersten beiden Filmtage waren Veranstaltungen der Filmgilde. Allerdings habe ich alle Akten nach meiner Demission als Aktuar an die Nachfolge weitergeleitet, sodass ich mich allein auf mein Gedächtnis verlassen musste.

Das trifft auch auf Paul Schmid zu. Bei zwei langen Gesprächen tauchten dennoch viele kleine Geschichtchen auf. Ich habe immer einen Stoss Makulatur. Vor einigen Jahren nahm ich ein Blatt von diesem Stoss. Es war ein Brief der Filmgilde an Filmemacher, um Filme für die zweiten Filmtage anzumelden.

Das Schreiben habe ich gleich zu meinen Filmtageakten gelegt. Für die beiden ersten Filmtage standen nur wenige Werke zur Verfügung. Das Schweizer Filmschaffen steckte in einer Krise. Eine neue Generation von Filmjournalisten und Filmschaffenden kam auf und erklärte analog zum Oberhausener Manifest «Papas Kino» für tot.

Es war ein Bedürfnis

Die Filmgilde wollte wissen, ob es wirklich so schlecht um den Schweizer Film steht, und lud deshalb zu einer Werkschau ein. Von den Medien durchzogen gewürdigt, aber vor allem von den Filmschaffenden geschätzt, dass sie ihre Werke öffentlich zeigen dürfen.

So entschloss sich die Filmgilde im Jahr darauf erneut eine Werkschau unter dem Titel «Solothurner Filmtage» durchzuführen. Waren die beiden ersten Filmtage vom Vorstand der Filmgilde ehrenamtlich gestaltet worden, nahm das Unterfangen so aufwendige Ausmasse an, dass es ab den dritten Filmtagen in die Schweizerische Gesellschaft Solothurner Filmtage überführt wurde.

Franco Müller ist Kurator der Ausstellung im S11. Hanspeter Bärtschi

Zum Beispiel haben Filmgilde-Mitglieder belegte Brötchen gestrichen, um sie im Foyer des Kinos Scala anzubieten. Im Programm der ersten beiden Filmtage waren bereits Diskussionen enthalten. Im randvoll gefüllten «Chutz» wurde über Filmpolitik gesprochen. Das war der Beginn eines Prozesses, welcher zum heutigen Filmgesetz geführt hat.

Paul Schmid kann sich erinnern, dass er während der langen Diskussion das Mikrofon gehalten hat, bis ihm fast der Arm lahm wurde. Am Ende musste er erfahren: «Es isch ke Ton druf gsi.» Leider weilen einige der Vorstandsmitglieder der Filmgilde und Mitbegründer der Filmtage und auch Filmschaffende jener Zeit nicht mehr unter uns. Filmbegeisterte Solothurner haben einen Setzling gesetzt, welcher bis heute zu einer wunderschönen Blume geworden ist.

Vernissage, Freitag, 20. Januar 2023, um 19 Uhr in S11 mit Einführung durch Franco Müller.

