Solothurner Filmtage: Hotels und Restaurants sind zufrieden

Filmtage Zum Teil lief es sogar besser als vor Corona: Solothurner Hotels und Restaurants sind zufrieden mit dem Filmtage-Geschäft Das Hotel- und Gastgewerbe in der Stadt ist glücklich: Das Geschäft während den Solothurner Filmtagen lief gut. Das Festival tröstet die Betriebe über einen sonst eher lauen Jahresanfang hinweg. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 25.01.2023, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Genossenschaftsbeiz Kreuz war während den Filmtagen gut besucht. Anthony Anex/Keystone

In Filmen gibt es häufig einen Bösewicht. Im Falle der Solothurner Filmtage hiess dieser in den letzten Jahren Corona. Der Bösewicht plagte insbesondere auch das Hotel- und das Gastgewerbe. Der Tiefpunkt: die Ausgabe 2021. Diese fand praktisch nur digital statt, dementsprechend blieben die Gäste der Stadt fern. Anstatt die üblichen 8000 Übernachtungen wurden im Januar 2021 nur 1500 registriert.

Vor einem Jahr dann machte das Festival einen Schritt in Richtung Normalität. Doch noch immer war es wirtschaftlich gesehen kein gutes Filmtage-Jahr, wie man damals etwa bei der Genossenschaft Baseltor erklärte, die mehrere Betriebe in der Stadt führt – etwa das «Solheure», das «Baseltor» und die «Couronne». Und heuer? Erleben wir ein Happy End? Die Rückkehr zu den wirtschaftlich lukrativen Jahren?

Jürgen Hofer. Hanspeter Bärtschi

Wie viele Logiernächte es im Januar gab, weiss Solothurn Tourismus erst Anfang Februar. Direktor Jürgen Hofer spricht aber von Hinweisen, dass es wieder besser läuft. Dies schliesst er aus den gut gefüllten Kinosälen und Restaurants, aber auch daraus, dass im Vorfeld des Festivals die schlechten Nachrichten ausblieben.

Vor einem Jahr habe er von Hoteliers gehört, dass die Buchungen schlechtgelaufen seien, so Hofer. Dies zeigte sich dann auch bei den Zahlen: Im Januar 2022 wurden in Solothurn rund 5000 Logiernächte registriert.

Der positive Eindruck des Tourismusdirektors wird von den angefragten Betrieben bestätigt. Zufrieden ist zum Beispiel Orlando Wittwer. Der Betriebsleiter der Jugendherberge, die extra für die Filmtage ihre Winterpause unterbrochen hat, fasst zusammen: «Die Auslastung war sicher besser als im letzten Jahr, aber noch nicht ganz auf dem Niveau von vor Corona.» Komplett ausgebucht war die Jugendherberge am Landhausquai übers Wochenende.

Daniela Bieri, Vizedirektorin des Hotels und Restaurants Roter Turm, zeigt sich mehr als zufrieden mit der vergangenen Woche. «Das Hotel war zu 99 Prozent ausgebucht», vermeldet sie. Nur an einzelnen Tagen seien ein oder zwei Zimmer freigeblieben. Was sie besonders freut: «Ganz viele unserer Stammgäste sind wieder zurück.»

Daniela Bieri, Vizedirektorin Hotel und Restaurant Roter Turm. Hanspeter Bärtschi

Auch der Restaurantbetrieb im Roten Turm lief gut. «Das Lokal war jeden Abend sehr gut besetzt», zieht Bieri Bilanz und fügt an: «Wir haben nach den letzten Jahren nicht damit gerechnet.» Das Restaurant sei sogar besser gelaufen als vor Corona. Die Vizedirektorin erklärt sich dies aber auch damit, dass das Zunfthaus zu Wirthen derzeit geschlossen ist.

Das Filmfestival rettet das Januargeschäft

Nur wenige Schritte vom Roten Turm entfernt liegt die Brasserie Fédérale. Und auch hier: «Wir sind sehr zufrieden», sagt Geschäftsführer Daniel Courto. «Es lief ebenso gut wie 2019, wenn nicht sogar besser.» Er betont: «Die Filmtage retten den Januar.» Die ersten zwei Wochen des Jahres seien auch heuer «schitter» gewesen. «Ohne die Filmtage müssten wir uns überlegen, den Betrieb im Januar zu schliessen.»

Auch Andreas Richard, Delegierter der Genossenschaft Baseltor, betont die Wichtigkeit der Filmtage für das Januargeschäft. Er ist sehr erfreut darüber, dass das Festival wieder zieht. «Es war in allen unseren Betrieben wieder wie vor Covid», sagt Richard. Die beiden Hotels – die Couronne und das Baseltor – waren durchgehend ausgebucht, die Restaurants gut besucht. Besonders gut sei das Wochenende gelaufen, allen voran im «Solheure». Am Donnerstag und am Dienstag sei dafür im Vergleich zu 2019 etwa weniger los gewesen.

Andreas Richard, Delegierter der Genossenschaft Baseltor. Bruno Kissling

Doch nicht nur das Geschäft lief wieder wie vor Covid. Andreas Richard betont: «Auch die schöne und freudige Atmosphäre der Solothurner Filmtage ist wieder zurück.» Ein Eindruck, den andere teilen.

«Wir haben sehr viele positive Meldungen von Gästen bekommen. Diese schätzen, dass wieder Begegnungen möglich waren», sagt Felix Epper, Mitglied der Geschäftsleitung der Genossenschaft Kreuz.

Noch ist die Abrechnung nicht gemacht. Doch auch beim Umsatz sehe es grundsätzlich gut aus, so Epper. Im Vergleich zu 2022 war auch der Saal im ersten Stock wieder offen. Da weniger Aushilfen gefunden werden konnten, musste dort per Smartphone bestellt und bezahlt werden. «Das hat mehrheitlich gut funktioniert», sagt Epper, der abschliessend sagt: «Die diesjährigen Filmtage sind eine schöne Geschichte.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen