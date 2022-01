Filmfest ohne Besucher «Es kommt niemand zu mir ins Studio» – Solothurner Filmmusiker sucht an den Filmtagen nach Begegnungen Der Solothurner Filmkomponist Roman Lerch hat beruflich zwei turbulente Jahre hinter sich. Der Szenetreff an den Solothurner Filmtagen ist für ihn zentral – doch trotz der Durchführung fallen die wichtigsten Aspekte dieses Jahr weg. Christoph Krummenacher Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Piano, Bass, Posaune, Streicher – Roman Lerch komponiert Musik für Filme. Ein Zusammenspiel der Instrumente, gleich wie das Zusammenspiel der Akteure für den Dreh eines Films: Schauspieler, Tonmeisterin, Cutter, Kamerafrau, koordiniert von der Regisseurin. Ein Film ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ein entscheidender Punkt, wie wir sehen werden.

Er komponiert Musik für Filme: Roman Lerch auf der Kreuzackerbrücke in Solothurn. Tom Ulrich

«2021 war eine Katastrophe»

Wir treffen Roman Lerch an den Solothurner Filmtagen. In diesem Jahr ist er mit dem Film «Rotzloch» vertreten. 2015 gründete der Solothurner zusammen mit zwei Musikerkollegen die Firma «Feed the Monkey», die sich auf Filmmusik und Musikproduktionen spezialisiert hat.

«Das letzte Jahr war eine Katastrophe», erzählt der 34-Jährige. Im ersten Pandemiejahr habe er noch nicht viel gemerkt, denn:

«Die Filmmusik kommt erst ganz am Schluss einer Filmproduktion.»

Filmprojekte, die bereits angelaufen waren, liefen 2020 noch weiter, Lerch hatte zu tun.

Roman Lerch nimmt auch dieses Jahr an den Solothurner Filmtagen teil. Tom Ulrich

Doch weil Kinos zugingen, Festivals nicht stattfanden und dadurch eine Unsicherheit resultierte, starteten Produktionsfirmen weniger neue Projekte. 2021 präsentierten dann alle ihre Filme an den wenigen Filmfestivals, die stattfanden – auch jene, die ihre im Jahr zuvor nicht zeigen konnten. «Das machte alles noch viel schlimmer», so Lerch.

Keine Unterstützung, aber mehr Musikaufnahmen

Weil die Filmmusik-Aufträge darbten, setzte er mit seiner Firma vermehrt auf Musikproduktionen im Studio. «Es gab viele Musiker, die während der Pandemie kreativ wurden, die Songs schrieben und diese bei uns aufnehmen und produzieren liessen.» Daneben lief auch die Vertonung von Werbespots etwa auf gleichem Niveau weiter.

Ganz auffangen konnte er die Ausfälle jedoch nicht. Um finanzielle Unterstützung vom Kanton hatte er sich vergebens beworben. Die nötigen Unterlagen habe er zwar eingereicht und ging davon aus, Unterstützung zu erhalten, erzählt Lerch. «Aber wir haben dann nichts bekommen, wir wissen eigentlich nicht warum.»

Das Problem: Das Filmmusik-Geschäft ist nicht planbar. «Wir können keinen Businessplan erstellen, das hängt von so vielen Faktoren ab. Und wir sind immer noch erst daran, den Motor zu starten.»

Zur Person Tom Ulrich Roman Lerch, aufgewachsen in Feldbrunnen, ist Filmkomponist. Er hat an der Hochschule der Künste Bern (HKB) und an der Zürcher Hochschule der Künste (ZhdK) Musik und Filmmusik-Komposition studiert. Niki Reiser gehörte zu seinen Mentoren während des Studiums in Zürich. Der 34-Jährige hat bei Komponist Peter Scherer («More than Honey») in Zürich als Assistent gearbeitet. Lerch gewann 2014 den Filmmusikpreis der Fondation SUISA für die Musik zum Film «Shana the Wolf’s Music». Im selben Jahr wurde er mit dem Kulturförderpreis des Kantons Solothurn ausgezeichnet. Mit Thomi Christ und Dominik Blumer betreibt er die Firma «Feed the Monkey» in Solothurn. Ihre Filmmusik war bereits im Internationalen Wettbewerb am Festival del Film Locarno (Heimatland, 2015) und an den Oscars (Parvaneh, 2015) zu hören.

Das Wichtigste: Vor Ort sein und direkter Austausch

Als Filmkomponist ist Lerch darauf angewiesen, immer wieder neue Leute kennen zu lernen, neue Projekte an Land zu ziehen. Genau deshalb seien Festivals enorm wichtig, vergleichbar mit einer Messe. Die Festivals mit all den Apéros, Side-Events, Branchentreffen böten die Möglichkeit, das Netzwerk zu pflegen und auszubauen. Social-Media-Posts oder Anfragen per E-Mail könnten dies keinesfalls ersetzen, der persönliche Kontakt ist zentral.

Im Landhaus wird am Dienstag, 25. Januar, der Film «Rotzloch» gezeigt, für deren Filmmusik «Feed the Monkey» verantwortlich war. Tom Ulrich

Wichtig sei dabei, dass man selbst einen Film am Festival hat, dass man einen Preis gewinnen könne und Aufmerksamkeit erhalte für sein Projekt. Dafür müsse man selbst vor Ort sein. Roman Lerch geht auch viele andere Filme schauen: So treffe man sich nach den Filmen, komme ins Gespräch. «Jedes Projekt zieht darum meist ein neues Projekt nach sich», so Lerch. Doch dafür sei der direkte Kontakt unabdingbar.

«Es kommt niemand zu mir ins Studio, wir müssen raus zu den Leuten.»

Da ist es keine Hilfe, dass in diesem Jahr praktisch keine Apéros und gar keine Partys stattfinden. Drei bis vier solcher Treffen stehen üblicherweise auf seinem Filmtage-Programm. Eines organisierte er jeweils mit seiner Firma selbst. «Weil wir Solothurner sind, nutzen wir jeweils die Gelegenheit, bekannte und neue Gesichter einzuladen – alles Leute aus der Filmbranche, mit denen wir den Kontakt pflegen wollen», erklärt Lerch.

Die Schweizer Filmbranche litt unter den Folgen der Pandemie. Tom Ulrich

Dieses Jahr fiel auch das ins Wasser, die epidemiologischen Bedingungen sind nicht gegeben. Und: Viele Branchenkolleginnen seien gar nicht erst nach Solothurn angereist, weil das Rahmenprogramm nicht stattfinde.

Tatsächlich sind deutlich weniger Gäste in Solothurn, Hotels nicht wie üblich ausgebucht. Sogar der grosse Saal im Restaurant Kreuz, dem inoffiziellen Treffpunkt der Filmtage, bleibt zu.

Wie sich die selteneren Kontakte an den diesjährigen Filmtagen auswirken werden, wird sich erst viel später zeigen. Denn ein Film besteht aus vielen einzelnen Teilen. Und die Musik kommt erst ganz zum Schluss.

Der Film «Rotzloch» (Regie: Maja Tschumi) mit der Filmmusik von «Feed The Monkey» wird an folgenden Tagen an den Solothurner Filmtagen gezeigt: Am Samstag, 22. Januar, um 15 Uhr im Konzertsaal und am Dienstag, 25. Januar, um 17.45 Uhr im Landhaus.

Trailer des Films «Shana», für welchen Lerch den Filmmusikpreis der Fondation SUISA gewann. Youtube / Shana

