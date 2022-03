Solothurn: An der Berntorstrasse hats gebrannt

Feuerwehreinsatz Es brannte schon wieder: Kleiner Brand an der Berntorstrasse in Solothurn Bei der Berntorstrasse kam es am Montagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz. Dafür wurde die Wengibrücke temporär gesperrt, doch der öffentliche Verkehr konnte die Strecke weiterhin befahren. Online-Redaktion 14.03.2022, 17.45 Uhr

Trotz des Feuerwehreinsatzes wurde der öffentliche Verkehr auf der Strecke nicht komplett eingestellt. Fabio Vonarburg

Am Montag, 14. März, – eine Woche nach dem verheerenden Brand des Altersheims Thüringenhaus in der Solothurner Altstadt – musste die Feuerwehr der Stadt Solothurn wieder ausrücken: Am Nachmittag war an der Berntorstrasse auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen.