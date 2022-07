Feuerwehreinsatz Brennende Rundballenpresse verursacht Feldbrand in Bellach In Bellach ist am Sonntagabend eine Rundballenpresse in Brand geraten. Das Feuer breitete sich anschliessend auf dem Feld aus. Verletzt wurde niemand. Online-Redaktion 04.07.2022, 16.08 Uhr

Die Feuerwehrleute beim Löscheinsatz am Einschlagweg. kps

Die Rundballenpresse geriet am Sonntagabend gegen 18 Uhr während landwirtschaftlichen Arbeiten auf einem Feld in Bellach in Brand – die Ursache ist noch unklar. Wie die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung schreibt, breitete sich das Feuer beim Einschlagweg in der Folge auf einer Fläche von zirka 50x100 Metern aus.