Feuerwehr «Wir können da nicht im Karacho durchfahren»: Die Feuerwehr hat den Wochenmarkt unter die Lupe genommen Angesichts der für die Feuerwehr schwierigen Ausgangslage in der Altstadt hat sie die Situation am Märet unter die Lupe genommen. Welche Schlüsse zieht Kommandant Boris Anderegg? Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 03.06.2022, 12.00 Uhr

Ein Einsatzfahrzeug der Solothurner Feuerwehr testet am Samstagmorgen die Durchfahrt durch den Solothurner Märet. Oliver Menge

Boris Anderegg, Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Feuerwehr, ist sich bewusst, wie heikel das Thema ist:

«Der Märet gilt bei uns schon fast als heilige Kuh.»

Und doch hat die Feuerwehr letzten Samstag eine Probefahrt mitten durch das Märet-Gewühl gewagt – quasi ein Erkundungstrip durch die Eingeweide der Kuh.

«Das ist sicher einmal notwendig gewesen», zieht Anderegg ein erstes Fazit. «Wir haben zwei, drei Sachen festgestellt, die wir zusammen mit der Stadtpolizei und der IG Märet weiterbearbeiten müssen. Vielleicht braucht es auch einige Wechsel von Standplätzen», sieht er durchaus auch ultimative Massnahmen, um die Einsätze der Feuerwehr, aber auch von Ambulanzen zu gewährleisten.

«Wollen nicht provozieren»

«Lösungen für alle soll es geben», verspricht Anderegg – denn am Märet herrscht ein spezielles Spannungsfeld in der Gurzeln- und Hauptgasse: Nicht nur die Bedürfnisse der Sicherheitskräfte und Marktfahrer sind zu berücksichtigen, auch die Geschäfte und Restaurants möchten möglichst uneingeschränkt leben können. «Wir wollten nicht provozieren», stellt der Kommandant eine grundsätzlich positive Einstellung gegenüber der «Feuerwehr-Übung» fest.

Man könne da ja «nicht im Carracho durchfahren», meint er weiter, denn auch die Unversehrtheit des Märet-Publikums sei wichtig. Einige Marktstände hätten zudem wie die Metzgerei Haas in der Gurzelngasse ihr Vordach am Wagen heruntergeklappt, womit das Durchkommen möglich geworden sei. Und die Gaffer, wenn es mal brennt? «Ich glaube, damit haben wir in Solothurn weniger ein Problem.» Doch müsse die Feuerwehr ihre Hausaufgaben machen, um die Standard-Anfahrtsrouten abzusichern.

Vom Bieltor bis zum Kronenstutz braucht die Feuerwehr ziemlich genau 20 Minuten. Oliver Menge

So würden nach der genauen Auswertung der samstäglichen Fahrt – die übrigens wiederholt werden soll – konkrete Massnahmen im Verlauf des Sommers «nach einem Vorlauf» umgesetzt. Denn nicht nur der kürzliche Altstadtbrand am Riedholzplatz hat die Feuerwehr-Führung sensibilisiert, auch drei Einsätze in den letzten Jahren – einer am Mittwoch-, zwei am Samstagmarkt – hätten Handlungsbedarf aufgezeigt. Gar als «katastrophal», bewertet Anderegg die damaligen Einsatzbedingungen.

Die Marktfahrer wissen, was zu tun ist

Elsbeth Lanz, Präsidentin der IG Märet, ist seit bald 30 Jahren als Marktfahrerin auf dem Samstagsmarkt präsent, «aber ich habe noch keinen Feuerwehreinsatz erlebt». Die Probefahrt am Samstag aber schon. «Es ist alles sehr gut gegangen, und die Leute haben verständnisvoll reagiert», windet sie speziell dem Fahrer des Feuerwehrautos ein Kränzchen.

Auch sie bestätigt, dass die Marktfahrer auf die Durchfahrt reagiert hätten, beispielsweise mit dem Herunterklappen der Vordächer. «Unsere Leute wissen, was zu tun ist», glaubt Lanz, die in der IG Märet die Interessen von rund 50 Marktfahrenden in Solothurn vertritt.

«Es ist gut, hat man es einmal gemacht», zeigt sie Verständnis für die Anliegen der Sicherheitskräfte – gelte es doch herauszufinden, wo die Knackpunkte seien. Nun müsse man zusammen schauen, wie es weitergehe. «Doch rechne ich nicht damit, dass man nun alles auf den Kopf stellt», gibt sich Lanz optimistisch.

