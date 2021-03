Feldbrunen-St. Niklaus Waldbrand beim Schloss Waldegg: Das Militär übt für den Ernstfall In Feldbrunnen-St. Niklaus hat das «Katastrophenhilfe Bereitschaftbataillon» für den Fall eines Waldbrandes geübt. Judith Frei 31.03.2021, 05.00 Uhr

Ungewöhnliches spielte sich am Dienstag vor dem Schloss Waldegg ab. Der Solothurner Feuerwehrkommandant Boris Anderegg und die Gemeindepräsidentin Anita Panzer stehen zwischen Männern in Militäruniform. «Abspracherapport» heisst das Treffen im Militärjargon. Jetzt sprechen sich die zivilen Stellen mit den militärischen ab. «Eigentlich müsste ich gar nicht hier sein, aber mich nahm wunder, wie das im Ernstfall ablaufen würde», erklärt Panzer. Nach der Absprache muss sie auch schon wieder in die nächste Sitzung.