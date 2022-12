Gnadenfrist für den Solothurner St.-Ursentag

Feiertag auf der Kippe Showdown nach emotionaler Debatte vertagt: Gnadenfrist für den Solothurner St.-Ursen-Tag und damit den freien Tag von Verwaltung und Schule Ist der städtische Feiertag vom 30. September noch zeitgemäss? Die Debatte drehte sich im Gemeinderat mehr um den freien Tag der Angestellten als um die Bedeutung des St.-Ursen-Tages für die Stadt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 14.12.2022, 18.56 Uhr

Messe zum St.-Ursen-Tag 2014: Kardinal Kurt Koch und Bischof Felix Gmür lassen weisse Tauben steigen. Hanspeter Bärtschi

Wer verzichtet schon gerne auf einen zusätzlichen freien Tag? Genau dies droht den Verwaltungsangestellten, Lehrerinnen und Lehrern sowie vielen Schulkindern in der Stadt Solothurn. Ihr Privileg, am 30. September – dem St.-Ursen-Tag – freizuhaben, wird von der FDP in Frage gestellt. Die Partei stört sich an der uneinheitlichen Feiertagsregelung zwischen der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Dienst.

Die Motionäre um Erstunterzeichner Charlie Schmid geben zudem zu bedenken, dass der Tag in religiöser Hinsicht für viele Solothurnerinnen und Solothurner keine grosse Rolle mehr spielt.

Ein Entscheid über die Zukunft des St.-Ursen-Tags als kommunalen Feiertags fiel am Dienstag noch nicht. Es war aber ein emotionales Streitgespräch, das im Gemeinderat zu hören war.

Für die Interessen der städtischen Angestellten trat Lea Wormser ein. An ihrer letzten Gemeinderatssitzung verteidigte die SP-Gemeinderätin und Präsidentin des Gemeindepersonalverbandes der Stadt Solothurn den bedrohten freien Tag für die Verwaltungsangestellten vehement. Man könne ihnen diesen freien Tag doch nicht einfach wegnehmen, nur weil sich die Privatwirtschaft ungleich behandelt fühle, führte sie aus. Sie verwies auch auf die Kantonsangestellten, die in der Stadt arbeiten. «Die werden sich sicher bedanken.»

Tatsächlich. Wenn die Stadt dem St.-Ursen-Tag den Status als kommunaler Feiertag wegnimmt, hat dies auch Folgen für die Kantonsangestellten, die gemäss dem GAV angestellt sind. Dies bestätigt das Personalamt des Kantons auf Anfrage dieser Zeitung. Denn im GAV ist festgehalten: «Die Freitage und die jeweils geltenden lokalen Patroziniumsfeste sind den Feiertagen gleichgestellt.» Heisst: Streicht die Stadt diesen, ist auch der freie Tag weg. Betreffen würde dies rund 3200 Angestellte des Kantons – Angestellte des Bürgerspitals, der Kantonsverwaltung wie auch Lehrerinnen und Lehrer.

Attraktive Arbeitgeberin dank St.-Ursen-Tag

«Wir würden uns einen riesen Bärendienst erweisen», ist Lea Wormser überzeugt und verweist auf den Fachkräftemangel. Ein Argument, das auch Stadtpräsidentin Stefanie Ingold in der Beantwortung der Motion vorbrachte. Angesichts des Fachkräftemangels sei ein zusätzlicher freier Tag ein positives Zeichen. Ingold ist zudem überzeugt: Ein Feiertag wird nur gelebt, wenn sie auch Freitage sind.

«Ein abgeschaffter Feiertag wird zwangsläufig nicht mehr als spezieller Tag wahrgenommen werden und damit geht auch die wohl älteste Tradition der Stadt Solothurn verloren.»

«Wir sind altmodisch», sagte Reto Stampfli von der Mitte/GLP-Fraktion und fügte an: «Wir finden, dass der St.-Ursen-Tag in einer Stadt, wo mittendrin eine Kathedrale steht, weiterhin eine Bedeutung hat.» Er fügte an: «Ich habe noch nie eine Stimme gehört, die den Tag weghaben will.»

Er hingegen habe bereits einige gehört, erwiderte Charlie Schmid (FDP), als er zum Schluss zur finalen Verteidigung des Vorstosses ansetzte. «Es kann doch nicht sein, dass wir die ganze Stadt- und Kantonsverwaltung lahmlegen an einem Tag, den niemand versteht.» Man hätte die Möglichkeit gehabt, etwas aus dem Tag zu machen, etwa einen Umzug mit den Kindern. Wenn man den Feiertag möchte, müsse man auch etwas daraus machen, «und nicht einfach nur freihaben».

FDP plant einen zweiten Anlauf

Zum Schluss zog Schmid den Vorstoss zurück mit der Ankündigung, eine überarbeitete Version einzureichen. In dieser soll festgehalten sein, dass die Angestellten im Falle der Abschaffung des Feiertages einen zusätzlichen freien Tag zugeschrieben erhalten. Was den Vorteil hätte, dass dieser nicht zwangsläufig am 30. September bezogen werden muss. Schon zu Beginn der Debatte hatte Schmid betont, dass es ihm nicht darum gehe, dem städtischen Personal einen freien Tag wegzunehmen. Im Falle einer solchen Anpassung der Motion haben Teile aus der Fraktion der Grünen ihre Unterstützung signalisiert.

Heisst: Das städtische Personal kann gelassen auf die Neuauflage der Motion warten. Die Angestellten des Kantons und die Schulkinder müssen weiter um ihren zusätzlichen freien Tag zittern.

