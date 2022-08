Feen Open Air: Reggae-Band Lauwarm tritt in Solothurn auf

Feen Open Air Debatte um kulturelle Aneignung machte sie bekannt: Reggae-Band Lauwarm tritt in Solothurn auf Die Absinth-Bar Grüne Fee organisiert auf dem Klosterplatz am kommenden Wochenende ein kleines Open Air. Dabei tritt die Reggae-Band Lauwarm auf. Fabio Vonarburg 18.08.2022, 05.00 Uhr

Die Band Lauwarm tritt in Solothurn auf. Hier beim Konzert am Paleggo Festival in Edlischwil, am Samstag, 30. Juli 2022. Keystone

Vor wenigen Wochen kannten die Berner Reggae-Band Lauwarm nur wenige, das hat sich Mitte Juli geändert. Der Grund ist ein Konzert in der Berner Brasserie Lorraine, das die Organisatoren abbrachen, da sich Zuhörer wegen kultureller Aneignung unwohl fühlten. Was folgte, waren Schlagzeilen en masse und eine schweizweite Debatte über dieses Thema.

Mittlerweile ist es wieder etwas ruhiger um die Berner geworden, welche am Freitag, 20.30 Uhr, am zweitägigen Feen Open Air am Klosterplatz in Solothurn auftreten wird. «Als wir sie gebucht haben, waren sie noch nicht in aller Munde», sagt Roger Liggenstorfer, Mitinhaber der Absinth-Bar Die Grüne Fee, welche zwei Mal im Jahr ein Open Air organisiert. Sie hätten Lauwarm rund eine Woche vor dem berüchtigten Konzert in der Brasserie angefragt.

Den Gig deswegen abzusagen, sei überhaupt kein Thema gewesen, berichtet Liggenstorfer. Im Gegenteil:

«Man muss ein Zeichen setzen. Die ganze Debatte über kulturelle Aneignung ist unnötig. Wir haben andere Probleme zu lösen.»

Fest steht: Wer sich selber ein Bild von der Band machen will, welche die Wogen so hochgehen liess, hat am Freitag die Gelegenheit dazu. «Mir haben schon einige erzählt, dass sie unbedingt vorbeikommen wollen», sagt Liggenstorfer, der ergänzt: «Wenn sich beim Konzert jemand unwohl fühlt, soll er einfach weitergehen.»

Nebst Lauwarm treten am Freitag Josua Romano und DJ Eirin auf. Am Samstag sind Rob van Wely, Sabrija, Villeman und Aftershow DJ zu hören. Und wie es bereits Tradition ist, gibt es an beiden Abenden eine Feuershow mit Milena und eine «Schönwetterbar» mit dem Absinth-Bus.

«Das Open Air hilft uns über die Durststrecke im Sommer», sagt Roger Liggenstorfer. Da die Absinth-Bar nur wenige Aussenplätze hat, ist sie im Sommer dementsprechend schlecht besucht. «Unsere Bar ist vor allem im Winter sehr beliebt.»

Das Feen Open Air solle auch aufzeigen, dass sich der Klosterplatz gut für kulturelle Veranstaltungen eignet, so Liggenstorfer. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass der Klosterplatz in Zukunft parkplatzfrei wird, wie der Platz in Zukunft genutzt werden soll, ist noch nicht klar.