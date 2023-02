Fasnachtskolumnist Wolfgang Wagmann über den Schwingerkönig

Fasnachtskolumne Ein schneller Schwingerkönig und das «Donnerstagsproblem»: Wenn man dem Bösen einfach nicht näher kommt Während der Chesslete war es recht schwierig, an Chrigu Stucki heranzukommen, weiss unser Fasnachtskolumnist Wolfgang Wagmann. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 17.02.2023, 14.39 Uhr

Christian Stucki an der Chesslete, hier mit einem Fan. Andre Veith

Es gibt wohl keinen liebenswerteren Bösen als Chrigu Stucki. Bei der Mehlsuppe gibt sich der Schwingerkönig leutselig und hält mit einem breiten Lachen für ein Fotti mit dem blonden Groupie hin, das sein Idol im «Stephan»-Narrenstübli aufgespürt hat.

Während der Chesslete selbst war es allerdings schwierig gewesen, an Chrigu heranzukommen, obwohl sich Tausende hinter ihm redlich darum bemüht hatten. Denn schnell war er unterwegs, der letzte Weisshemden-Umzug unter Marco Lupi. Und daran trug der Hüne an der Spitze eine gewisse Mitschuld – stapfte er doch mit grossem Elan vorneweg. Und brachte damit Lupi als Bremser fast in Verlegenheit.

Nach nur 50 Minuten war der Spuk vorbei, und das hatte auch sein Gutes: Denn die verteilten Billig-Fackeln brannten nicht einmal eine Fussball-Halbzeit lang, und kaum eine sah noch brennend den Söilimäret wieder. Schon wieder so eine wehmütige Erinnerung. An die gut gelagerten Exemplare von «Bappedechu» René Remund, die fast zwei Chessleten lang brannten. Tempi passati.

Im Eiltempo durch Solothurn: Christian Stucki führt den Narrenzug an. Andre Veith

Ja, auch der famose Start am frühen Morgen und ein trotz Skiferien beachtlicher Kinderumzug können die Problemzone unserer endlich wieder «normal» gewordenen Fasnacht kaum mehr kaschieren. Der Donnerstagabend krankt mehr denn je am Publikumsschwund in den Beizen.

Noch vor gut 20 Jahren hatten die Schnitzelbänke vor vollen Tischen im Zunfthaus zu Wirthen produziert. Heute kommen die Verseschmiede nebst dem Höfli und Schnibamu gerade mal auf noch zwei, drei Beizen, wo sich ein Auftritt lohnt oder möglich ist. Wenn überhaupt.

Dabei wäre viel närrische Aufbruchstimmung spürbar, die Leute haben wieder Bock auf Fasnacht. Aber sie gehen vor allem am Wochenende hin. Und sehen sich mit einem weiteren Problem konfrontiert. Wie komme ich optimal ausstaffiert zum grossen Auftritt, beispielsweise am Samstagabend?

Vorbei die Zeiten, wo man sich unter den kundigen Händen von Visagistin Rita Haefeli während zweier Stunden in einen täuschend echten Karl Lagerfeld verwandelte. Oder zumindest alle Accessoires an der Schaalgasse unten oder oben im Reich der Familie Bohnenblust beschaffen konnte.

Natürlich haben wir das Internet, aber die närrische Selbstfindung muss mit Händen spürbar sein. Schön, gibt's zumindest für die Kinder noch den offiziellen Schminkegge der UNO. Aber auch der ist ein Zeichen der Zeit: Wer findet die Schmink-Gelegenheit schon fernab von Honolulu City, draussen an der Hermesbühlstrasse? Fast so schwierig, wie einen Chrigu Stucki im Narrenstübli aufzustöbern.

