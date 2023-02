Solothurner Fasnachtskolumne: Das Abschiednehmen vom Comeback

Fasnachtskolumne Das Abschiednehmen vom Comeback: Die Solothurner Fasnacht 2023 war etwas ganz Besonderes, ein kostbares Geschenk Es war eine Qualitätsfasnacht vom Feinsten, bilanziert Fasnachtskolumnist Wolfgang Wagmann. Selbst mit gewissen Nebengeräuschen muss man (über)leben. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Die Fasnächtler gaben dieses Jahr Gas, auch am Zapfenstreich. Hanspeter Bärtschi

Der Wikinger hat seine letzte Schlacht geschlagen, die Hexe ist ihren Besen los, und das so bunt gewordene Volk «ma nümm». Die Fasnacht 2023 war etwas ganz Besonderes, ein kostbares Geschenk. Viele Vereinsaktivitäten haben unter den frustrierenden Pandemiebedingungen arg gelitten, doch für unsere Fasnacht wirkten sich diese eher als Turbobeschleuniger aus.

Alle gaben Gas, engagierten sich mehr denn je und sorgten für eine Qualitätsfasnacht vom Feinsten. «A la bonöör» war die Vorgabe, nun, nach einem langen Marathon, bis das 2021er-Sujet endlich zum Tragen kam, kann Honolulu zufrieden bilanzieren: Ziel erreicht!

Natürlich gab es auch Nebengeräusche, keine Fasnacht kommt ohne sie über die Runden. Eine Klage: Überall nur noch der übliche Ballermannsound auf schon fast schmerzlicher Dezibelstufe – sogar in der kleinsten Bar. Hmmm. Das Problem ist tatsächlich da, aber vielleicht liegt es woanders. Wenn fast alle auf diese Dröhnungen abfahren, muss man eben damit (über)leben. Noch setzen ja unsere Guggen bekömmlichere, originellere Gegentöne.

Doch auch zu diesem Thema gibt es Dissonanzen. Immer lauter werden Stimmen, dass die Gralshüterin der honolulesischen Guggen, die Guso, ihren Widerstand gegen die Präsenz auswärtiger Guggen an den Umzugstagen aufgeben soll. Oft untermauert mit dem leicht bösartigen Argument: «Die sind nämlich besser als unsere!» Was man so sicher nicht unterschreiben kann – aber ein Gütschli mehr Toleranz und Akzeptanz würde unserer Fasnachtszene wohl anstehen. Immerhin setzten die Niederwiler Schnadehüdeler und die Oberdörfer Wüudbach Blosofoniker am Dienstagabend kakofone Ausrufezeichen in Honolulus Downtown.

Nun, wen kümmert's ab sofort noch? Die Fasnacht ist ein kurzes, kompaktes Leben im Zeitraffer. Der Urschrei am Hilari markiert die Geburt, schon am Schmutzigen Donnerstag ist das Kind erwachsen und tritt ins pralle, aber bald vergängliche Narrenleben. Denn rasch ist der Herbst am Fasnachtsdienstag da, und am Aschermittwoch verglüht es mit dem brennenden Böögg auch schon wieder. Symbolisch steht sie da, die Fasnacht, für unsere reale Existenz.

Gedanken, die bei der Todesnachricht von alt Stadtschreiber Peter Gisiger am Fasnachtsdienstag aufkamen. Vor über 30 Jahren hatte der damalige Oberchessler seinen 50. Geburtstag mit einer brennenden Riesentorte vor dem Narrenvolk im «Stephan» gefeiert. Am Aschermittwoch, im grünen Mantel der Narrenzunft Honolulu. Und so weht noch ganz leise sein damaliger Fasnachthit letztmals durch die Stadt: «Take it easy, Gisi – take it easy …»

