Solothurner Fasnachtskolumne: «Charger pour Soleure»

Fasnachtskolumne «Charger pour Soleure»: Nach den vergangenen Jahren ist ein Auferstehungsfest im Gang Nach den Zeiten, als alles Positive negativ war, ist die Lebensfreude in Honolulu mit aller Kraft zurück – hat unser Fasnachtskolumnist Wolfgang Wagmann beobachtet. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 19.02.2023, 14.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kostümierte feierten am Samstagabend in den Gassen von Honolulu. Hanspeter Bärtschi

Das gibt’s ja gar nicht. Beim Griff in die Tasche meines Freitagskostüms ist sie wieder da: die Erinnerung. Als alles Positive negativ war. Und wir uns voreinander fürchteten. Auch noch an der letzten Fasnacht. Ab in den runden Ordner mit der Maske. Jetzt ist alles anders. Gut. Positiv im ursprünglichen Sinn des Wortes. Wir haben Fasnacht. Und wie!

Daran ändert auch der herausgeputzte Leichenwagen nichts, den einige Skelette mit makabrer Beharrlichkeit durch die Menschenmassen ziehen, stossen, zerren. Wie es halt gerade so geht. Denn an ein Durchkommen ist an diesem Samstagabend in Honolulu vielerorts nicht mehr zu denken. Auch für Gevatter Tod nicht.

Nun, es gibt Schöneres, Lustiges zu entdecken, im bunten Heer der Kostümierten. Auf dem Aaremürli wird bei der Hafebar gefischt, was das Zeug hält. Echt zappelig lebendig wirken die Schuppentierchen an der Angel. Im Rayon Jesuitenkirche kann an einem Spieltisch gezockt werden – im «Casino do Solör» herrscht Hochbetrieb.

Unweit davon gibt’s auf einem wunderschön dekorierten Floss-Wägeli Bürgerwein unter dem Motto «Charger pour Soleure». Was in diesem Fall ziemlich wortwörtlich zu nehmen ist. «Wir sind ein Grüppli, das zwar ursprünglich aus Solothurn stammt, aber teilweise nicht mehr hier wohnt», erzählt Andrea Bregger.

Ihr Grossvater war der Honolulu-Narr Otto Bregger, der offenbar seine Fasnachtsgene der Enkelin weitervererbt hat. Sie lebt jetzt in Zürich (was man Gott sei dank noch überhaupt nicht hört) und nimmt sich jeweils eine Woche Ferien nur für die Fasnacht in ihrer alten Heimat – «Charger pour Soleure» eben. Ein wunderschönes, positives Fasnachtsgschichtli vom Feinsten.

Es gäbe wohl noch unzählige solche Histörchen zu erzählen. Unsere Fasnacht ist machtvoll wieder auferstanden, sie feiert ein kraftstrotzendes Revival im Guggengetöse zwischen Bieltor und St.-Ursen-Kathedrale.

Gassenfasnacht Solothurn 2023. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi

Honolulu explodiert förmlich vor Lebensfreude, die pure Ausgelassenheit beherrscht alle Gassen und Plätze. Ein eigentliches Auferstehungsfest ist da im Gange. Klar, es wird wieder Ghüderwalmen mit viel knirschendem Glas unter den Füssen geben. Doch wir sehen grosszügig darüber hinweg. Der Werkhof muss es halt richten – Merci vüumou!

Das Positive überwiegt bei weitem. Auch wenn es oft nur Peanuts sind, die uns das Dasein in der fünften Jahreszeit ein bisschen lebenswerter machen. So ist an fast jeder Ecke von Honolulu eine knackige Bratwurst vom Grill zu haben. Warum eigentlich nicht in Solothurn?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen