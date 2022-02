Der Fasnachtsbummel über das Fasnachtswochenende in Solothurn

Fasnachtsbummel Wenn der Kater bereits mitbummelt Wolfgang Wagmann 28.02.2022, 05.00 Uhr

Fasnacht 2022: Höflisinge in Solothurn. Carole Lauener

Der Riedholzplatz füllt sich rasch vor der Bühne. Die Bewohner des Thüringenhauses hätten Logenplätze – müssten die Schnitzelbank-Show allerdings von hinten, also «verchert» beobachten. Tun sie aber nicht, die meisten Fenster bleiben dunkel.

Natürlich ist alles im Vollkostüm erschienen. Gehört sich so in Solothurn, Pardon, immer-noch ein-bisschen Honolulu. Derart fasnächtlich «zertifiziert» sind auch der alte und neue Stadtschreiber, Hansjörg Boll und Urs Unterlerchner, vor Ort. Und nutzen die Chance, «standing» gleich eine erste Arbeitssitzung abzuhalten. Termine werden bereinigt, ehe Conferencière Rebekka «Rebi» Vetsch zur Ansage schreitet.

Natürlich gibt St.Ursen den Störenfried. Pünktlich, wie früher an den Heso-Eröffnungsreden, übertönt das Geläut fast alles. Doch dann haben die Bäse-Taucherli, Rampesöili im Morgenrock oder die Coronakommissare der Stedtli-Schiiisser freie Bahn. Mit dem Auftritt der Gespensterbande um Johnny Sollberger ist der gelungene Spuk nach eineinhalb Stunden vorbei. Wohltuend, bei dieser Bise – am Höflisingen hat’s jeweils mehr als doppelt so lange gedauert.

Ab in die Stadt. Sie füllt sich, aber nie im Ausmass wie noch vor Corona. Viel Jungvolk, die meisten ohne grosses Motto. Mönche sind gefragt, aber auch Skelette. Makaber in diesen Zeiten. Aber man hat eben aus dem Schrank genommen, was gerade greifbar war.

Guggen prägen nicht wie sonst das Strassenbild. Dafür geht im Jägerstübli die Post ab wie noch zu Bethlis legendären Zeiten. Zu Salsa-Klängen der Schöngrüen-Combo oder Blooso-Sound kreisen die berühmt-berüchtigten Flämmli gleich serienweise.

Ein paar Negroni im «Türk» und dann eine typische kleine Fasnachtsperversion: Unser Gruppetto zieht auf ein Bier in die Vorstadt. Im «Steinbock» offeriert die nette Wirtin nach der Stange noch einen Grappa. Ein Kater der währschaften Sorte bahnt sich an, verfolgt von gerade mal vier sonstigen Gästen. Zivilisten. Sie jassen.

Zurück am Hotspot Kronenplatz. Er ist um zwei Uhr noch gut gefüllt, die Honolulu-Bar hackedicht vollgestopft, die Couronne-Bar hat sich in eine In-Disco verwandelt. Noch tanzt Honolulu, aber die bescheidenere Ghüdermenge als sonst wächst auf der Gass nicht mehr an.

Ein Heimweg-Schweinswürstli in der Mamfi-Bar, ein kurzer Blick in die nach drei Uhr noch gut mit Partyvolk bestückte Reithalle – dann ist längste Fasnachts-Nacht schon wieder gegessen. Daheim vor der Tür der sichernde Blick: Streicht da nicht ein Kater ums Haus?