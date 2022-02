Spontane Teilnahme am spontanen Solothurner Fasnachtsumzug

Fasnacht Solothurn Spontane Teilnahme am spontanen Fasnachtsumzug: Die Solothurner Altstadt ist fest in Narrenhänden Niemand wusste so recht, was man sich vom Donnerstagnachmittag in den Solothurner Gassen erhoffen darf: Letztlich sorgte der spontane und kleine aber feine Fasnachtsumzug für strahlende Gesichter. Béatrice Beyeler Jetzt kommentieren 24.02.2022, 16.59 Uhr

Ausgelassene Stimmung am improvisierten Fasnachtsumzug. Hanspeter Bärtschi

«Ändlech wieder gugge, schmuse, tanze, ohni jedi Rücksicht uf Dischtanze. Mir verlöi dä doof Coronakerker – s Fasnachtsfieber isch zum Glück vüu stärker!»

So tönt es am Donnerstagnachmittag um Punkt 14.30 Uhr vom Balkon des Hotels La Couronne. Ober der Narrenzunft Honolulu, Peter Studer, verliest die «Proklemazion». Dann erfolgt der Startschuss für den improvisierten Rundgang durch die Altstadt.

Dieser wurde ohne grosses Programm als Ersatz für die abgesagten Umzüge angekündigt. Und selbst in Fasnachtskreisen wusste niemand so recht, was man sich davon erhoffen darf. Doch es versammeln sich bei schönem Wetter schliesslich zahlreiche grosse und kleine Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auf dem Kronenplatz. Und die vielen Bienen, Pandabären, Cowboys, Superheldinnen und -helden schliessen sich dem Tross an.

Der Umzug im Zeitraffer. Raphael Karpf

Angeführt von der Hilari-Musig zieht der Umzug gemächlich durch die Stadt. An zweiter Stelle folgen die Hudibras Chutze Solothurn mit einem aufwendig dekorierten Wagen. «Das ist unser Ausstellungsobjekt, das sonst auf dem Zeughausplatz steht», erklärt ein Mitglied der Chutze. Man habe sich an der Chesslete ganz spontan dazu entschieden, am spontanen Umzug mitzumachen.

Das Publikum und auch die spontanen Umzugsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind eine bunt zusammengewürfelte Gruppe: Viele Familien mit kleinen Kindern, aber auch Jugendliche und partywütige junge Erwachsene ziehen durch die Gassen. Am Aaremürli trifft man immer noch ein paar hartgesottene Chessler an.

Ausschnitte des Rundgangs im Schnelldurchlauf. Gülpinar Günes

Der Umzug endet auf dem Klosterplatz, Partymusik erklingt. Mittendrin steht Peter Studer, Ober der Narrenzunft Honolulu, und beobachtet das fasnächtliche Treiben mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht. Er ist «sehr zufrieden» mit dem improvisierten Umzug und dem Besucheraufmarsch. Es seien mehr Leute gekommen, als man sich erhofft habe.

«Heute passt einfach alles», schwärmt Studer. Es sei so schön, endlich wieder Fasnacht feiern zu können. In diesem Jahr sei zwar alles noch ein bisschen spontan – «aber Spontanität soll ja an der Fasnacht auch Platz haben», sagt er.

Mittlerweile sind die Mitglieder der Hilari-Musig aus ihrem Wagen gestiegen, sie geben ein paar Ständchen zum besten. Ganz spontan formieren sich Mitglieder der Narrenzunft Honolulu zu einer Polonaise, andere Fasnächtler schliessen sich an. Einem spontanen und ausgelassenen Fasnachtsabend in der Stadt Solothurn steht nichts mehr im Weg.

