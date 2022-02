So sah die Gassenfasnacht 2022 in der Stadt Solothurn aus

Fasnacht Solothurn So sah es dieses Wochenende in der Stadt aus: Honolulu ist wieder so, wie wir es lieben Wer hätte das vor zwei Wochen noch gedacht: Die Fasnacht meldet sich grossmächtig in Honolulu zurück. Die Hauptgasse war am Samstagabend von der St.-Ursentreppe bis zur Brasserie Fédérale gefüllt mit närrischem Volk. Hanspeter Schläfli Jetzt kommentieren 27.02.2022, 14.32 Uhr

Verweilen in Honolulu. Hans Peter Schläfli

Zwei Freiheitsstatuen brachten die Stimmung auf den Punkt. Da war sie endlich wieder, die unbeschwerte Fröhlichkeit. Erlöst von der Quarantäne, stürmte das närrische Volk die Hauptgasse. Mit dabei war auch die Risikogruppe. «Ich habe mein Grosskind umarmt und geküsst», meinte ein Narr, der so alt aussah, wie er vermutlich gar nie werden wird.

«Ich habe die Klopapier-Krise überlebt», war auf der Rolle WC-Papier zu lesen, die die schweren Zeiten überdauert hat. Und mitten drin fragte die Fernsehsendung «11vor12» – ganz in schwarz-weiss – wie einst die Rapper von Deichkind: «Wer sagt den das?»

Der Blick von der St.-Ursentreppe in die Hauptgasse war atemberaubend. Nun, es war trotzdem noch nicht ganz so wie früher, aber es war nicht schlechter, nur etwas anders. Alles war etwas improvisierter, weniger durchorganisiert, aber deshalb nicht weniger sympathisch.

So sah es am Samstagabend in Solothurn aus. Hans Peter Schläfli

Was fehlte, waren zum Beispiel die auswärtigen Guggenmusiken. Vermisst wurden sie nicht wirklich, denn das einheimische Schaffen begeisterte das Publikum. Es hatte wirklich viele Narren, aber das Gedränge war auszuhalten.

Die ganz Jungen müssen nachholen

Nachholbedarf hatten vor allem die ganz Jungen, die in den letzten zwei Jahren besonders unter dem allgemeinen Partyverbot gelitten hatten. Sie liessen ihrer Lebensfreude freien Lauf und auch das Herz der altehrwürdigen Narren schlug höher – wie zum Beispiel bei ABBA, alias Hauptgassleist.

Fünf. Wer erinnert sich noch? Das war die Solothurner Zahl vor einem Jahr, die durch den Bundesrat als maximale Grösse einer fasnächtlichen Gruppe festgelegt worden war. Eine Handvoll hier, eine Handvoll dort und viel Tristesse in den Gassen überall dazwischen. So sah das 2021 aus. Dieses Szenario gehört der Vergangenheit an, hoffentlich für immer. Honolulu ist wieder so, wie wir es lieben.

Fasnächtliches Treiben in der Stadt. Hans Peter Schläfli

«Solothurn hat absolut die geilste Fasnacht», so fasste das Matthias Untermeiser aus Buchsi zusammen, der als Mixed-Doppel mit Aleksandar Zverev verzweifelt auf der Suche nach einem Schiedsrichterstuhl war. Die Begeisterung übertrug sich also sogar auf die Fasnachtsasylanten aus der Berner Nachbarschaft.

«Es ist bombastisch, mit unserer bunten Truppe, vor so vielen Leuten spielen zu dürfen. Es ist unglaublich, unbeschreiblich schön, wunderbar.»

So euphorisch beschrieb Dominik Tschanz, der Ober der Ambassadonner Guggenmusik die Stimmung. Besser kann man es nicht zusammenfassen.

Guggeschränzer Solothurn. Hanspeter Bärtschi
11i Schränzer. Hanspeter Bärtschi
Konfettistampfer. Hanspeter Bärtschi
Ambassadonner. Hanspeter Bärtschi
Guggetschi. Hanspeter Bärtschi
Bloosophoniker. Hanspeter Bärtschi
Neonovum. Hanspeter Bärtschi

