Die Guggen spielen in der Solothurner Altstadt.

Fasnacht Solothurn Nach einem Jahr Pause: Guggen ziehen wieder durch die Solothurner Gassen Dieses Wochenende gab es zwar keine Umzüge, dennoch war die Stadt voller Närrinnen und Narren: Das erste Mal seit der Pandemie durften die Guggen wieder auftreten – und begeisterten das bunte Fasnachtsvolk in der Solothurner Altstadt. Nadine Schmid Jetzt kommentieren 27.02.2022, 18.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Guggenkonzerte an verschiedenen Plätzen in der Stadt Solothurn: Die Guggeschränzer Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Eine grosse Menschenmenge hat sich am Sonntagnachmittag beim Zeitglockenturm gebildet, um die ausgelassene Musik der Gugge 11i-Schränzer Soledurn zu geniessen, dazu mit zu wippen und die Arme in der Luft im Takt hin und her zu schwingen.

Etwas weiter bei der St.-Ursen-Kathedrale spielen die Sümgaggophoniker soeben eine gemütlichere Melodie, in der die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne schwelgen und verweilen. Und beim Dornacherplatz sind indes die Weihere Schränzer aus Riedholz dabei, für Stimmung zu sorgen und das anwesende Publikum zu begeistern.

Guggeschränzer Solothurn. Hanspeter Bärtschi Guggeschränzer Solothurn. Hanspeter Bärtschi Guggeschränzer Solothurn. Hanspeter Bärtschi Guggeschränzer Solothurn. Hanspeter Bärtschi 11i Schränzer. Hanspeter Bärtschi 11i Schränzer. Hanspeter Bärtschi 11i Schränzer. Hanspeter Bärtschi 11i Schränzer. Hanspeter Bärtschi 11i Schränzer. Hanspeter Bärtschi Konfettistampfer. Hanspeter Bärtschi Konfettistampfer. Hanspeter Bärtschi Konfettistampfer. Hanspeter Bärtschi Konfettistampfer. Hanspeter Bärtschi Konfettistampfer. Hanspeter Bärtschi Konfettistampfer. Hanspeter Bärtschi Konfettistampfer. Hanspeter Bärtschi Konfettistampfer. Hanspeter Bärtschi 11i Schränzer. Hanspeter Bärtschi Ambassadonner. Hanspeter Bärtschi Ambassadonner. Hanspeter Bärtschi Guggetschi. Hanspeter Bärtschi Guggetschi. Hanspeter Bärtschi Guggetschi. Hanspeter Bärtschi Guggetschi. Hanspeter Bärtschi Bloosophoniker. Hanspeter Bärtschi Bloosophoniker. Hanspeter Bärtschi Bloosophoniker. Hanspeter Bärtschi Neonovum. Hanspeter Bärtschi Neonovum. Hanspeter Bärtschi

Die versammelten Narren freuen sich, egal wo sie sich gerade in Honolulu befinden und welcher Gugge sie zuhören. Es ist überall ein ähnliches Bild: Viele fröhliche Gesichter, die sich darüber freuen, dass eine Fasnacht stattfindet. Spässe werden gemacht, getanzt und auch an Konfetti und Kostümen fehlt es nicht.

Ein Nachwuchs-Polizist ist einer von so manchen, der die kleinen farbigen Fetzen in Honolulu regelmässig auf Passanten regnen lässt. In der Menge tanzt eine Giraffe und auch ein Zwerg und eine Pikatchu-Familie zieht durch die Gassen, um dann nahe einer Gugge anzuhalten und zuzuhören.

Die Umzüge fehlen, dafür hat es Platz für Anderes

Unter den Tanzenden ist auch eine im Hippie-Stil gekleidete Stadt-Solothurnerin. «Es ist natürlich schade, dass es keinen Umzug gibt, doch in der kurzen Zeit wurde wirklich etwas Schönes auf die Beine gestellt», freut sie sich.

Die Besucher heben heraus, dass es eine andere Fasnacht ist. Es sei nicht gleich viel los, es sei ruhiger. «Das hat jedoch auch etwas Schönes, Es ist für einmal ein wenig anders», sagt eine Frau, die im Solothurnischen aufgewachsen ist. Sie sei gekommen, um ihren Bruder zu hören, der in einer Gugge spielt. Und eine Pinguindame fügt an:

«Auch wenn es anders ist, es ist schön, ist etwas los.»

Froh, dass man wieder spielen darf

Es ist es das erste Mal seit der Pandemie, dass die Guggen wieder auftreten dürfen. Für viele Guggenmusiker war das Wochenende ein besonderer Moment. «Es war schön. Unglaublich war es vor allem am Samstag: Da kamen so viele Leute. Damit haben wir nicht gerechnet», sagt ein Musiker von den 11i-Schränzer Soledurn.

Guggenkonzerte an verschiedenen Plätzen in der Stadt Solothurn: 11i Schränzer. Hanspeter Bärtschi

Auch bei ihnen fällt sogleich auf, dass sie nicht alle gleich gewandet daherkommen, sondern Kostüme von verschiedenen Jahren tragen. «Mit der Pandemie war nicht sicher, ob die Fasnacht 2022 zu Stande kommt, deshalb war es uns zu unsicher, ein einheitliches Kostüm zu organisieren», erklärt Simon Gantenbein: «Deshalb durfte jeder sein Lieblingskostüm aussuchen.»

Und seine Guggen-Kollegin Lilly Haenschke, die in der Zeit etwas grösser geworden ist, fügt an: «Ich habe das Kostüm genommen, das man am einfachsten vergrössern konnte.»

In einheitlicher Kostümierung, nämlich in eisiger Pracht, kommen die Weihere Schränzer daher. «Aber es ist das Kostüm von 2020», erklärt Jeanine Gauch, die Co-Präsidentin.

Auch ihr hat das Wochenende gefallen. «Es war so wenig Zeit für die Vorbereitung und dafür ist es grossartig geworden.» Ihre Präsidentenkollegin Tanja Badertscher schliesst sich ihr an: «Es ist eine andere Fasnacht. Aber keine Schlechtere. Normalerweise haben wir keine Zeit fürs Gesellige, aber in dieser Form schon.»

Guggenkonzerte an verschiedenen Plätzen in der Stadt Solothurn: Guggetschi. Hanspeter Bärtschi

Bei den anderen Guggen klingt es ähnlich: Man ist froh, dass man wieder spielen und dem Publikum eine Freude bereiten konnte. Auch Katharina Strebel von Guggetschi ist dies ein Anliegen. «Gerade auch in dieser schwierigen Zeit ist es uns wichtig, den Menschen einen Moment der Freude mitgeben zu können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen