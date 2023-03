Fabian Schäfer ist der neue Ober der Narrenzunft Honolulu

Er ist NZZ-Journalist Fabian Schäfer ist neuer Ober der Narrenzunft Honolulu – er ergreift gleich eine «Sofortmassnahme» Nach fünf Jahren hat Peter Studer das Narrenzepter an den neuen Ober Fabian Schäfer übergeben. Der 44-Jährige führt nun die Narrenzunft Honolulu an. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 08.03.2023, 16.04 Uhr

Stabsübergabe bei der Narrenzunft Honolulu: Fabian Schäfer (rechts) ist der neue Ober. Er übernimmt von Peter Studer. Bild: zvg/Michel Lüthi

Bei Vollmond verwandeln sich Werwölfe in Monster, zumindest in Fantasy-Romanen. In Solothurn geschieht Ähnliches, wenn auch weit harmloser. Immer bei Vollmond verwandeln sich die Mitglieder der Narrenzunft Honolulu in Narren. Der Vollmond signalisiert, wann sich die Zünftler zur Sitzung im Altwyberhüsli in Solothurn treffen.

Am Dienstag war der Vollmond besonders gut zu sehen; es stand auch eine bedeutende Sitzung der Narrenzunft Honolulu an. Der bisherige Ober Peter Studer übergab nach fünf Jahren das Narrenzepter, oder genauer ausgedrückt: Studer gab bekannt, wen er als seinen Nachfolger bestimmt hat.

Das Hauptquartier der Narrenzunft Honolulu ist das Altwyberhüsli in Solothurn. Hier während einer Vollmondnacht. Bild: Fabio Vonarburg

Es ist der 44-jährige Fabian Schäfer, der somit künftig die Rolle des Turmwächters Hilarius Immergrün verkörpert und immer an Hilari die Stadtpräsidentin absetzt. Der Journalist arbeitet als Leiter der Bundeshausredaktion der NZZ und hat, wie er sagt, seine «beruflichen Sporen beim legendären SZ-Stadtredaktor Wolfgang Wagmann, seines Zeichens Altehrenober der Narrenzunft Honolulu, abverdient».

Ursprünglich war Schäfer viele Jahre im Tambourenverein Solothurn fasnächtlich aktiv, 2010 folgten der Wechsel und die Aufnahme in die Narrenzunft Honolulu. Schäfer begann als Narreschryber, seit 2019 ist er zuständig für die zunfteigene Fasnachtszeitung Postheiri.

Schäfer mag offenbar keine Krawatten

«Natürlich ist es eine grosse Freude und Ehre, die Narrenzunft Honolulu während einiger Jahre anführen zu dürfen, im Wissen darum, dass die Ober kommen und gehen», gibt Schäfer zu seiner Wahl Auskunft. «Wenn ich dazu beitragen kann, unsere Fasnacht – dieses wunderbare Stück Volkskultur – zu erhalten und weiterzuentwickeln, freut mich das in höchstem Mass.»

Seine neue Macht nutzte Schäfer noch am Abend seiner Ernennung. Als erste Amtshandlung strich er ersatzlos die «unselige Krawatten-Tragpflicht» an Hilari und Aschermittwoch. Diese Kleidervorschrift hatte 2015 der damalige Ober Samuel Hofer eingeführt – und seine Narrenkollegen via Solothurner Zeitung darüber in Kenntnis gesetzt.

Fabian Schäfer: «In einer hochsymbolischen Zeremonie, die unter der Bezeichnung ‹Krawatten-Naglete› vermutlich nicht in die Zunftgeschichte eingehen wird, habe ich meine grüne Zunftkrawatte im Altwyberhüsli, unserem Hauptquartier, unwiderruflich an die Wand genagelt, was hiermit ebenfalls via Solothurner Zeitung kundgetan sein soll.»

Peter Studer ist neu Altehrenober

Während der neue Ober seine Macht nutzt, um sich von seiner Krawatte zu befreien, muss Peter Studer loslassen. Er hat seit der Zepterübergabe nichts mehr zu sagen und konnte, während die anderen ihre Sitzung am Dienstag fortsetzten, kurz Stellung nehmen.

«Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge», so Studer. Traurig, dass die Zeit in der Zunft nach 18 Jahren vorbei ist, glücklich, dass er nun wieder etwas mehr Freizeit hat. «Und ich kann ja weiter Fasnacht machen», sagt der 57-Jährige, der jetzt Altehrenober ist. Studer kündigt seine Rückkehr in die Postheiri-Redaktion an, in der er schon früher mitwirkte.

Das war einmal: Marco Lupi ist nicht mehr Oberchessler. Bild: Carole Lauener (24. 2. 2022)

Am Dienstag wurde ein weiteres wichtiges Amt in der Zunft neu vergeben: jenes des Oberchesslers. Marco Lupi bestimmte an der Vollmond-Sitzung Silvan Studer als seinen Nachfolger. Die Vergabe dieses Amtes gehört zu den wenigen Dingen, die in der Narrenzunft nicht vom Ober bestimmt werden.

