Fasnacht Nach der Penndamie glänzen die Perlen: Der Hilari-Abend in Solothurn bot grosse Unterhaltung Auch nach der Corona-Zwangspause sitzen am Hilari-Abend die Pointen. Einblicke in die Generalversammlung der Narrenzunft Honolulu. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Peter Studer, Ober der Narrenzunft Honolulu, begrüsst zur Generalversammlung. Für die Musik sorgte die Hilari-Musig. José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Was schmerzlich vermisst wurde, ist zurück: Der Hilari-Abend signalisierte den Auftakt einer «normalen» Fasnacht, nachdem die fünfte Jahreszeit zwei Jahre lang nur in abgespeckter Form genossen werden konnte. «Es ist, als wären wir aufgewacht aus einem langen Winterschlaf», begrüsste Peter Studer. Der Ober fügte an: «Aus der Penndamie, wie es in der Fachsprache heisst.» Damit war die 170. Generalversammlung der Narrenzunft Honolulu gestartet.

Danach kam er zur ersten Perle, zum Auftritt des «chronischen» Novizen. Christian «Chrigu» Fluri konnte sich lange auf seinen Auftritt vorbereiten. «Zwei bis drei Jahre – je nach Leseart», sagte er. Wer denke, dass sich dies auf die Qualität ausgewirkt hätte, werde enttäuscht. Sein Auftritt enttäuschte nicht. Auch Narrenkollegen nahm er aufs Korn, wie den Oberchessler. «Marco Lupi wird nächstes Jahr höchster Solothurner, dann will ich nicht wissen, wie der tiefste aussieht.»

Ein richtiger Mann und eine Disney-Prinzessin

Noch heller glänzte die nächste Perle, der zweite Novize, Johnny Sollberger. Oder wie ein Zuhörer danach fragte: «Läck mer, wie chasch dä toppe?» Sollberger sprach über seine Anfänge an der Fasnacht und verglich seinen Wechsel zur Narrenzunft Honolulu mit einem Bild auf einer Zigarettenpackung. «Du siehst, was du nie werden willst – aber es ist eben doch verlockend.»

Gute Stimmung im Restaurant zum Alten Stephan. José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Um bei der Zunft aufgenommen zu werden, müsse man ein Mann sein, sagte Sollberger. Und betonte: Er sei so was von männlich. «Als ich von zu Hause ausgezogen bin, sagte ich zu meinem Vater: Ernst, jetzt bist du der Mann im Haus.» Trotz seiner Männlichkeit habe er auch Züge von einer Disney-Prinzessin, so Sollberger, der seine «Hilari-Produktion» mit lieblichem Gesang beendete.

Bier ist hoch im Kurs. José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Die dritte Perle trug den Namen Giancarlo Rizzoli, der das Bündnerland in Solothurn vertrat. Es sei die reinste kulturelle Aneignung, welche die Narrenzunft betreibe, dozierte er hoch zu Stuhle und stellte ein für alle Mal klar: «Es heisst Schellenursli und nicht Schellenlupi.» Bei seinem Auftritt spielte er einen Praktikanten der Solothurner Stadtpolizei. Sein erster Einsatz sei bei der Baumfällaktion auf dem Postplatz gewesen, erzählte er. Ein paar Wilde seien der Stadtpolizei gegenübergestanden. Den Anführer beschrieb er als Typ Alpöhi, mit langen weissen Haaren. Damit meinte er Beat Käch. Der frühere Gemeinderat war das Ziel so manch einer Pointe.

Auch bei der vierten Perle, beim Auftritt von Fabian Schäfer, kam er nicht ungeschoren davon. Dieser trat als Lehrer auf, der seiner Schülerschaft auch einen Witz erzählte: «Wisst ihr, was ein Ahorn zum anderen sagte? Ich glaube, ich bin schon tot, ich sehe Jesus. Aber es war nur Beat.»

Zum Schluss fing auch Peter Studer an zu singen, und alle stiegen darauf ein: «Hilari, Hilari, schön bisch du jetz do; Hilari, Hilari, Fasnacht cha jetz cho.» Als der letzte Ton verklungen war, hielt Studer fest: «Mit euch kann man jeden Seich machen, das gefällt mir.» Danach zogen die Narren, die Hilari-Musig und die Tambouren weiter zur «Courounne», zum «Roten Turm» und zum Zunfthaus zu Wirthen, um auch dort Seich zu machen.

