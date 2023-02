Fasnachtsumzug in Hägendorf

Fasnacht «Mer sprütze Humor»: Ein bunter Haufen Närrinnen und Narren zogen durch Hägendorf In Hägendorf erfreuten sich Hunderte am Umzug in Hägendorf. Das sind die besten Bilder des Umzugs. Bruno Kissling Jetzt kommentieren 18.02.2023, 19.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gut 540 Fasnächtler jeden Alters - vom Dreikäsehoch bis hin zu Mundi Kissling, der zum 43. mal mit dem Traktor den Fasnachtswagen zog - erfreuten in Hägendorf Hundertschaften von Umzugsbesucherinnen und -besuchern. Angeführt von Root XLVI., Marco Flammer von den Höckeler, zog ein farbenfroher und über eine Stunde andauernder Umzug vom Schulhaus Oberdorf über den Dorfkreisel, Richtung Altersheim und zurück auf den Dorfplatz.

27 Gruppen, darunter auch mehrere wilde Gruppierungen, zeigten unter dem vielfältig umgesetzten Motto «mer sprütze Humor» auf, dass das Interesse und die Freude an der Fasnacht nach Corona ungebrochen gross ist.

Und auch der Besucheraufmarsch präsentierte sich dazu bei bestem Wetter so gross wie kaum je zuvor. Auch wenn wegen Ferien nur rund 200 Schulkinder - und damit nur rund die Hälfte der Zahl wie in einer Fasnacht während der Schulzeit - am Umzug teilnahmen, so erfreute der bunte Tross jedes anwesende Besucherherz und auf dem Dorfplatz feierte eine grosse Festgemeinde noch bis zum letzten Sonnenstrahl bei bunt gemischter Guggenmusik, ehe sich die einen nach Hause und andere in die Fasnachtslokale zogen und weiter dem närrischen Treiben nachgingen.

Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen