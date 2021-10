Solothurn: Vorbereitungen für die Fasnacht 2022

Fasnacht in Zeiten von Corona Wackelkandidat Umzug: Die Solothurner Narren planen die Fasnacht mit allfälliger Zertifikatspflicht Der Vorstand der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn geht die Planung der Fasnacht 2022 an – trotz bestehender Unsicherheiten. Viele Fasnachtsanlässe könnten mit Zertifikatspflicht durchgeführt werden, heisst es. Für die Umzüge gebe es bereits Pläne für Alternativen. 11.10.2021, 12.19 Uhr

Falls auch 2022 kein Umzug stattfinden kann, würden die Umzugswagen wie im Vorjahr dezentral in der Stadt ausgestellt. Hanspeter Bärtschi

Der Vorstand der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn UNO hat beschlossen, die Planung der Fasnacht 2022 anzugehen. Dies, obwohl noch viele Fragen rund um die Durchführbarkeit vor allem der publikumsintensiven Anlässe offen sind, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei einem Austausch mit den zuständigen Behörden habe man Wohlwollen gespürt – dennoch sei klar signalisiert worden, dass Bewilligungen nur erteilt würden, wenn die dannzumal geltenden Schutzmassnahmen klar eingehalten würden.

Viele, vor allem kleinere, Fasnachtsanlässe könnten als 3G-Anlässe mit Zertifikatspflicht durchgeführt werden, schreibt der Vorstand der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft weiter. Die Durchführung der beiden Fasnachtsumzüge als 3G-Anlässe dürfte sich allerdings wegen der dazu erforderlichen strickten Absperrung der Umzugsroute mit entsprechenden Kontrollen an den Zugangspunkten als Knackpunkt erweisen. Es bleibe abzuwarten, wie bei andern vergleichbaren Gross-Anlässen in Innenstädten in den kommenden Wochen die Problematik gelöst werden könne.

Die Organisation der Umzüge in Zeiten der Pandemie ist für die Fasnächtler eine Herausforderung. Hier eine Aufnahme von 2020. Hanspeter Bärtschi

Für den Fall, dass die Umzüge nicht im gewohnten Rahmen stattfinden könnten, wurden Alternativen diskutiert. So bestünde als Ersatz die Möglichkeit, dass die Umzugswagen während der Fasnachtszeit wiederum – wie an der vergangenen Fasnacht – dezentral auf den Plätzen der Stadt gezeigt und zudem mit kleineren Anlässen, wie etwa den Guggenmusik-Auftritten, bespielt werden.

Geprüft werden soll auch die Einrichtung von speziellen 3G-Zonen, beispielsweise bei der Rythalle und dem Dornacherplatz.

Spezielles 11erli und Fasnachtsplakette 2022 als Special Edition

Um die nun zu entwickelnden Fasnachts-Aktivitäten zumindest teilweise finanzieren zu können, gibt die UNO eine in begrenzter Anzahl hergestellte Special Edition einer Fasnachtsplakette 2022 in Silber und Kupfer heraus. Die Plakette in Silber wird 25 und jene in Kupfer 8 Franken kosten. Der Voreinzug soll nach dem letztjährigen Verzicht nun wieder durchgeführt werden. Zudem wird es eine Sonderedition des 11erli geben mit demselben Sujet wie die Plaktte 2022 und in der üblichen Auflage.

Der UNO-Vorstand, bestehend aus den Oberen der sechs Stammzünfte, dem Musignarr und Vize Musignarr der GUSO Soledurn (Guggemusiken Soledurn), sowie den Chargierten der UNO, will nun in enger Absprache mit den Behörden im Oktober die Planung und Konzepterarbeitung soweit vorantreiben, dass bis Anfang November erste Aussagen über Art und Möglichkeit der Durchführung der einzelnen Fasnachtsanlässe gemacht werden können.