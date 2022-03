Fasnacht: In Solothurn fand doch noch ein Spontanumzug statt

Fasnacht in Solothurn Was für eine Überraschung: Doch noch ein Fasnachtsumzug in der Stadt Solothurn Abgesagt heisst nicht automatisch, dass etwas nicht stattfindet: Das bewiesen am Dienstagnachmittag die Närrinnen und Narren. Es gab einen spontanen Umzug. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 01.03.2022, 17.55 Uhr

Fasnacht 2022: Spontaner Fasnachtsumzug in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Ein normaler Dienstag in Solothurn, kurz vor halb drei Uhr am Nachmittag. Passantinnen und Passanten schlendern durch die Altstadt, erledigen ihre Einkäufe. Nicht viel deutet daraufhin, dass in wenigen Minuten die Narrenwelt durch das Bieltor einfällt. Denn eigentlich ist er ja abgesagt, der Umzug vom Fasnachtsdienstag.

Doch da haben einige Narren etwas dagegen. Wie gewohnt machen sie sich auf dem Amthausplatz bereit, und sobald der Böllerschuss erfolgt ist, setzt sich die Fasnachtskolonne in Bewegung. Auch die Route ist jene des normalen Umzuges. Zuerst durch die Altstadt, den Kronenstutz runter und via Vorstadt zurück auf den Amthausplatz.

Es ist aber überhaupt nicht so wie immer: Davon zeugt die Kürze des Umzuges. Wer am Strassenrand stehen bleibt, um das Treiben anzusehen, an dem sind bereits nach etwas mehr als fünf Minuten alle «Nummern» vorbeigezogen. Dabei ist sogar eine Guggenmusik. Die Ambassadonner sind in Spielstärke vor Ort, sorgen für fasnächtliche Klänge in der Alt- und der Vorstadt.

Dass dies alles andere als ein normaler Umzug ist, davon zeugt auch der Wagen, der vorweg zieht. Denn der Umzug wird angeführt von der Fasnachtszunft Hauptgass-Leist, deren Wagen sonst am Schluss zu finden ist. «Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte von Honolulu», ist dann auch laut vom Wagen zu hören, «dass der HGL-Wagen fünf vor halb drei vor dem Bieltor steht.»

Wenn der «Speaker» der Hauptgass-Leist einmal schweigt, dann ist vom Wagen, der aussieht wie ein überdimensionaler Plattenspieler, Musik von ABBA zu hören. Passend dazu das Schweden-Outfit der Zunft-Mitglieder.

Von der Spitze des Umzuges zum Schluss: Ganz am Ende sind die Hudibras-Chutze zu finden, welche die Fasnacht zu Grabe tragen. Auf dem kleinen Umzugswagen ist zu lesen: «Corona wird versänkt is Grab, trotzdem kei Umzug, das isch schad.» Wobei sie nun ja nicht komplett auf den Umzug verzichten mussten.

Am Umzug war zwar alles kleiner, aber er wird sicher in Erinnerung bleiben. Weil er anders war. Oder wie es ein Kind zum anderen sagte: «Das ist der erste Umzug, bei dem man nebenher laufen kann.»

