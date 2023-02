Zapfenstreich in Solothurn: Hüpfen bis die Brücke wackelt

Nochmal Vollgas Hüpfen bis die Brücke wackelt: Am Zapfenstreich in Solothurn sangen hunderte Fasnächtler «I ma nümm» Das Konzept ist einfach aber erfolgreich: Kurz vor dem Fasnachtsende wird noch einmal alles gegeben und durch die Stadt gehüpft – ohne Litanei geht es aber nicht. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 21.02.2023, 19.18 Uhr

«I ma nümm», singen die Fasnächtler am Zapfenstreich und hüpfen durch die Stadt. Hanspeter Bärtschi

Wird es mir schwindlig? Nein, es ist die Kreuzackerbrücke, die aufgrund der Vielzahl der Hüpfenden zu wackeln beginnt. Der traditionelle Zapfenstreich am Dienstag in Solothurn zog die Fasnachtsmassen an. Nach dem Umzug versammelten sich die Fasnächtler oberhalb des Kronenplatzes, um gemeinsam durch die Stadt zu hüpfen, die Arme ineinander verschränkt.