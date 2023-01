Solothurner Fasnacht 2023: Zunfthaus zu Wirthen wird zur Beiz

Fasnacht Für die Fasnacht öffnet die «Wirthen» in Solothurn wieder: Das Zunfthaus wird zum «Börning Böög Saloon» Das Vater-Sohn-Duo Wolfgang Wagmann und Daniel Wagmann machen wieder zusammen eine Fasnachtsbeiz in der Stadt Solothurn. Diesmal an der Hauptgasse 41 im Zunfthaus zu Wirthen. Judith Frei Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Daniel und Wolfgang Wagmann (v. l.) vor dem zukünftigen «Börning Böög Saloon». Carole Lauener

Die Fasnachtsvorbereitungen sind im Gange. Auch im Zunfthaus zu Wirthen wird geschreinert. Das sieht man schon von aussen: Das Gasthaus hat eine Holzveranda bekommen. «Wir werden noch ein grosses Namensschild am Verandadach anbringen und die für einen Saloon typische Schwingtüre», erklärt Daniel Wagmann begeistert. Er und sein Vater Wolfgang Wagmann sind dabei, das Zunfthaus in einen Western-Saloon zu verwandeln, in den «Börning Böög Saloon».

«In der ‹Wirthen› einen Saloon zu machen, ist ein alter Traum von mir», erklärt Wagmann senior. Obwohl die Gaststube im Stil einer deutschen Bierstube gehalten ist, erinnere es an einen Saloon, erklärt er weiter. Das rühre daher, dass die Solothurner Stube Ende der 1880er-Jahre entstanden ist, zur selben Zeit wie die amerikanischen Saloons. Das Sujet habe sich förmlich aufgedrängt.

Keine eingeschlagenen Nägel in der «Wirthen»

Die schmucke Einrichtung ist aber auch eine Hypothek für das Zweiergespann. Das denkmalgeschützte Interieur darf nicht verändert werden. «Wir dürfen nirgends einen Nagel einschlagen oder mit Bostitch arbeiten», erklärt Daniel Wagmann.

Trotzdem haben sie es geschafft, eine kleine Bühne für die Guggen zu bauen. Die Sitzbank haben sie mit Holz verkleidet, damit die Fasnachtsgesellschaft sich austoben kann, ohne dass etwas beschädigt wird. Auch die historischen Fenster im Eingangsbereich haben sie zu deren Schutz mit Brettern abgedeckt.

Im Zunfthaus zu Wirthen entsteht eine Fasnachtsbeiz. Carole Lauener

Die Besitzerin des Zunfthauses – die Immobilien Paradeplatz Zürich AG – habe die Lokalität ohne Diskussionen zur Verfügung gestellt. Mit dem Wagmann-Duo hat sie zudem erfahrene Fasnachtsbeizer. Seit 2014 haben die zwei mit anderen Fasnachtsbegeisterten einige Beizen auf die Beine gestellt. Das letzte Mal haben sie das 2019 im ehemaligen Kinderwarengeschäft Bohnenblust gemacht.

Wolfgang und Daniel Wagmann. Carole Lauener

Die «Wirthen» sei nicht das aufwendigste Projekt, das sie bis anhin fertiggestellt haben. Es gebe auch Vorteile: Beispielsweise sei die Küchenausrüstung schon vorhanden, auch wenn diese schon über ein Jahr nicht gebraucht wurde.

Eine Heimat für Kostümierte während der Fasnachtszeit

Seit Anfang vergangener Woche ist Wagmann junior mit einem Bauteam dabei, die «Wirthen» zu verwandeln. Noch sieht das Innere des Traditionshauses wie eine Baustelle aus. Wagmann senior wird in den nächsten Tagen die feineren Dekorationen vornehmen. «Wir hängen nicht einfach ein paar Luftgirlanden auf. Wenn wir schon etwas machen, dann muss es auch anständig sein», sagt Wolfgang Wagmann.

Insbesondere nach der vergangenen «Schmalspurfasnacht» wollen er und sein Sohn eine Heimat für alle Kostümierten und Fasnachtsgruppen bieten. Der Eintritt wird gratis sein, Zutritt bekommen aber nur Verkleidete.

Nicht von Honolulu wegzudenken

Das Zunfthaus zu Wirthen war seit jeher eine Fasnachtshochburg und wurde jeweils durch die Narrenzunft Honolulu sowohl am Hilari wie am Aschermittwoch auf ihren Rundgängen «bespielt». Heuer war zumindest der Hilari-Auftritt dank dem Entgegenkommen der neuen Eigentümerin, der Zürcher Paradeplatz Immobilien AG, möglich.

Nebst der Zunft suchten auch die Schnitzelbänke und Guggen gerne das Zunfthaus für ihre Produktionen auf, auch wenn der Schmutzige Donnerstag zuletzt unter Gästeschwund gelitten hatte und die Auftritte vor allem noch am Sonntag und Dienstag stattfanden.

Während dreier Jahre, von 1986 bis 1988, führte die Narrenzunft Honolulu im Zunfthaus den «Wirthen»-Ball als Nachfolge-Anlass für ihren Bedli-Ball im Bad Attisholz durch. Dabei wurde nicht nur das Restaurant, sondern auch der Saal im Obergeschoss liebevoll dekoriert. Ab 1989 verlagerte sich das Geschehen am Fasnachtssamstag dann ins Landhaus, wo das Bööggefescht als Kostümball eine neue Fasnachtsform hervorbrachte.

Mit der hoffentlich vorübergehenden Schliessung des Zunfthauses kämpfen nicht nur die Fasnachtskreise, sondern auch traditionelle Institutionen wie die Lukas-Bruderschaft oder die Valentiner und Jakober, die ihr Bruderschaftsessen jeweils zusammen «zu Wirthen» feierten – und zwar am Vorabend der Chesslete, am Schmutzigen Donnerstag.

Legendär war der inzwischen verstorbene «Wirthen»-Wirt Hermann Sahli, der im Zunfthaus mehr als zwei Jahrzehnte bis 1997 den Kochlöffel schwang. Der aktive Hauptgass-Leistler spielte an jedem Schnitzelbank-Abend den Türsteher und sortierte gnadenlos aus, was nicht ins Programm passte. Seine Kochkünste aber gerieten dauernd und ebenso gnadenlos ins Visier der Narren, und das Verhältnis zu gewissen Schnitzelbänklern grenzte schon an den Zustand einer Eiszeit.

Inzwischen hat das Zunfthaus etliche mehr oder weniger lange Amtszeiten von anderen Gastgeberinnen und Gastgebern erlebt – doch den Nimbus von Hermann Sahli erreichte bei weitem niemand mehr. (szr)

