Rassismus an der Solothurner Fasnacht?

Fasnacht Der Stadtsolothurner Böögg steht in der Kritik: Das sagt die Narrenzunft Honolulu dazu Der Solothurner Böögg gefiel nicht allen: Dessen Figuren seien rassistisch und die Narrenzunft Honolulu stehe auf der falschen Seite der Geschichte, heisst es. Der Ober der Narrenzunft Honolulu nimmt Stellung. Judith Frei 2 Kommentare 23.02.2023, 18.10 Uhr

Der Böögg in Solothurn, wie er sich am Mittwochnachmittag präsentierte. Tom Ulrich

Das Böögg-Verbrennen solle boykottiert werden, forderte am Mittwochnachmittag das Solothurner Kollektiv «Kleinstadt-Freund*innen» auf Instagram. Und am Donnerstag, am Morgen nach dem Böögg-Verbrennen, trafen mehrere Reaktionen auf der Redaktion dieser Zeitung ein.