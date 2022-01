Fasnacht 2022 Weitere Veranstaltungen abgesagt: Solothurner Fasnacht ohne Plakettenbörse und Hilari Weiterer Rückschlag für Fasnachtsbegeisterte: Die Solothurner Fasnacht findet dieses Jahr ohne Plakettenbörse, Hilari und Eröffnungssitzung der UNO statt. Grund ist die epidemiologische Situation. Marius Fellinger 06.01.2022, 12.24 Uhr

Ein Bild aus besseren Tagen: 2020 fand der Hilari in der Stadt Solothurn noch statt. Hanspeter Bärtschi

Das diesjährige Fasnachtsprogramm in der Stadt Solothurn schrumpft weiter zusammen. Nachdem im Dezember bereits alle Umzüge abgesagt worden sind, kommt nun die nächste Hiobsbotschaft: Es wird auch keine Plakettenböse, keinen Hilari und keine Eröffnungssitzung der UNO geben. Das teilt die Vereinigte Fasnachtsgesellschaft am Donnerstag mit. Grund sei «die sich rasant verschlechternde epidemiologische Situation».

Die Verantwortlichen hätten sich in den letzten Tagen intensiv mit den Solothurner Behörden, Wirten, Zünften sowie den Verantwortlichen der verschiedenen Anlässe ausgetauscht, heisst es in der Mitteilung.

Dabei sei man sich einig gewesen, dass die aktuelle epidemiologische Entwicklung und die Erfahrungen der letzten Tage und Wochen mit 2G+-Anlässen zeige, dass eine Durchführung einer Veranstaltung mit einer grossen Anzahl an Teilnehmenden nicht zu verantworten wäre. Selbst wenn die aktuellen gesetzlichen Vorgaben die Durchführung einer solchen 2G+Veranstaltung nach wie vor zulassen würden, so die UNO.

Auf Gassenfasnacht müsse «aus heutiger Sicht» auch verzichtet werden

«Einmal mehr schweren Herzens» müsse die Plakettenbörse vom Sonntag, 9. Januar abgesagt werden. Gemäss Mitteilung erhalten die Besitzer des «11erli» Anweisungen zu dessen Bezug. Die in begrenzter Anzahl hergestellte Special Edition einer Fasnachtsplakette 2022 werde an den üblichen Verkaufsorten erhältlich sein.

Weiter ist auch die Eröffnungssitzung der UNO abgesagt. Geprüft werde aktuell eine Verschiebung. Auch der Hilari-Morgen findet nicht statt. Schliesslich hat die Narrenzunft Honolulu auch den Hilari-Abend absagen müssen, der normalerweise in einigen Solothurner Restaurants stattfindet.

Bereits im Dezember hat die UNO beschlossen, auf die Durchführung der beiden grossen Umzüge am 27. Februar und 1. März sowie auf den Kinderumzug zu verzichten. Auf die Gassenfasnacht, insbesondere am Samstag 26. Februar, müsse «aus heutiger Sicht» ebenfalls verzichtet werden.

Fasnächtliche Schaufenster

Bei allen weiteren Anlässen seien deren Veranstalter in der Pflicht und Verantwortung, die Möglichkeiten einer Durchführbarkeit «anhand der Vorgaben der Behörden zu analysieren und überallfällige Absagen oder Alternativen zu entscheiden», schreibt die UNO.

Dennoch soll 2022 in Solothurn eine offizielle Fasnacht gefeiert werden. Analog der Kunstaustellung «FART» im letzten Jahr sollen die Plätze und die Schaufenster der Altstadt auch 2022 wieder in eine fasnächtliche Stimmung getaucht werden. Neu sollen zudem die Solothurner Guggen der GUSO an der Ausstellung «VERCHERT» mitmachen.

Wie schon im vergangenen Jahr soll mit dekorierten Schaufenster doch noch Fasnachtsstimmung aufkommen. Hanspeter Bärtschi