Fachkräftemangel Offene Stellen bei den Solothurner Stadtschulen: Die Schuldirektorin befürchtet einen Qualitätsabbau Erstmals kann die Planung für das neue Schuljahr in der Stadt Solothurn nicht abgeschlossen werden, berichtet Irène Schori. Die Schuldirektorin ist in Sorge. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Irène Schori ist seit mehr als zehn Jahren Schuldirektorin in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Die Schuldirektorin der Stadt Solothurn sitzt derzeit wie auf Nadeln: Sie hofft und bangt, dass sich alles zum Guten wendet, dass sich doch noch rechtzeitig geeignete Personen für die offenen Stellen finden lassen. Denn die Zeit wird immer knapper. In dreieinhalb Wochen beginnen die Sommerferien und Irène Schori muss festhalten: «Erstmals kann die Planung für das neue Schuljahr nicht abgeschlossen werden.» Normalerweise sei dies Ende Mai der Fall.

Es ist ein Problem, mit dem Solothurn nicht alleine dasteht. Es gibt zu wenige Lehrerinnen und Lehrer. Ein Fachkräftemangel, wie man es auch aus anderen Branchen – etwa der Gastronomie – hört. Und so sind die Stadtschulen ein Beispiel von vielen.

Das Problem sprach Schori bereits im Interview im vergangenen September an. «Als ich meine Ausbildung vor x Jahren abschloss, war mein Dossier eines von hundert und jetzt sind wir wirklich froh, wenn wir jemanden finden, wo wir das Gefühl haben, es könnte eine gute Wahl sein», erklärte sie damals.

Qualitätsabbau befürchtet

Derzeit gibt es gleich mehrere Stellen, bei denen die gute Wahl noch nicht bereitsteht. Am meisten ins Schwitzen bringt Schori, dass noch eine Schulleiterin oder ein Schulleiter für die Schulkreise Wildbach/Vorstadt fehlt. Trotz zweimaliger Ausschreibung. Bislang sei noch keine Bewerbung eingegangen, welche die erforderlichen Qualifikationen mitbringe.

Schori befürchtet einen Qualitätsabbau, falls man schliesslich jemanden einstellen muss, der nicht alle Anforderungen erfüllt. «Dann besteht Gefahr, dass die Person wegen ihres zu wenig gefüllten Rucksacks überfordert ist, was letztendlich den ganzen Schulbetrieb belastet – durch die Mehrarbeit, die dadurch für andere entsteht.» Auch, dass sie selber erneut in die Bresche springt, die Funktion zusätzlich zu ihrer übernimmt, will sie verhindern. Mit der aktuellen Situation und den vielen laufenden Bauprojekten sei sie bereits am Limit.

«Die Swiss hat Flüge gestrichen»

Die freie Stelle in der Schulleitung ist nur die Spitze des Eisberges. Es fehlt noch an einer Lehrperson, die in der Sek 1 auch die Klassenleitungsfunktion übernehmen soll. Zudem ist mit Blick auf das kommende Schuljahr die Tagesschule noch ein grosses Sorgenkind. Es fehlt sowohl an Sozialpädagoginnen wie auch an Betreuern. Auch hat sich noch kein einziger Zivildienstleistender gemeldet, von denen sonst immer einige in der Tagesschule sowie in den Kindergärten mithelfen.

Was macht man, wenn diese Stellen offen bleiben? «Die Swiss hat Flüge gestrichen», schmunzelt Schori, fügt aber an, dass man alles versuche, um den Betrieb wie gewohnt aufrechtzuerhalten.

«Seit Corona sind wir Leitungs- und Lehrpersonen permanent damit beschäftigt, den Regelbetrieb aufrechterhalten zu können», sagt Schori. Und als im März sich die Pandemie-Situation entschärft habe, sei mit dem Ukraine-Krieg die nächste Herausforderung für den Schulbetrieb gekommen. Über 20 Flüchtlingskinder aus der Ukraine besuchen derzeit die Stadtschulen. Für sie musste eine zusätzliche Klasse eröffnet werden, eine geeignete Lehrperson hat man in diesem Fall gefunden. «Das war für mich ein richtiges Geschenk», sagt Schori.

Problem wird im nächsten Jahr fortbestehen

Auch im nächsten Schuljahr wird sich die Problematik nicht einfach in Luft auflösen. In Solothurn stehen wieder aktuell mehrere Pensionierungen an. Zudem gebe es immer wieder Ausfälle, auch aus Belastungsgründen. Dazu kommt, dass auch Stellvertretungen nur schwierig zu finden sind.

Anderen Schulen gehe es nicht anders, weiss Schori, die im Austausch steht. Teils werbe man sich gegenseitig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, «doch dies verschiebt nur das Problem».

Die Schuldirektorin wirbt für den Lehrerberuf, der einem so viel geben könne, und kommt auf die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtschulen zu sprechen: «Diese bringen jeden Tag so viel positive Energie mit in die Schule. Nur dank ihres grossen Einsatzes, bleibt der Motor am Laufen.»

