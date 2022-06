In Solothurn werden Tattoos für einen guten Zweck gestochen

Event Aufmarsch der Tätowierer in Solothurn: Gleich 20 Tattookünstler stechen für einen guten Zweck Sich ein Tattoo stechen lassen und damit eine gute Tat tun. Am Samstag ist das im Uferbau möglich. Man muss aber nicht aufs Ganze gehen: Nur Zuschauen ist auch erlaubt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 17.06.2022, 16.44 Uhr

Das Team des Tattoostudios Urban Roots Tattoo hat den Spendenanlass initiiert. Von links: Karyna Da Silva, Florian Widmer und Patricia Scalet. Zvg

Eine gute Tat, die unter die Haut geht. Gleich 20 Tattookünstler versammeln sich am Samstag in Solothurn im selben Raum und verfolgen dasselbe Ziel: Sie wollen Geld für einen guten Zweck sammeln. Dafür arbeiten sie gratis und tun das, was sie gut können: Sie stechen Tattoos.

Initiiert hat den Spendenanlass Sol.i.nk, der im Uferbau stattfinden, das Solothurner Tattoostudio Urban Roots Tattoo. Die Solidaritätswelle für die Ukraine sei grossartig, sagt Florian Widmer, Co-Geschäftsführer des Tattoostudios.

Doch deswegen würden momentan andere zu kurz kommen. Dem will man mit dem Event zumindest etwas Abhilfe schaffen. Geld gesammelt wird für selfm.aid, den Verein Fair sowie die Organisation Open Eyes. Von den zwei Letztgenannten werden auch Vertreter vor Ort sein, welche die aktuellen Projekte vorstellen.

«Es ist ein Walk-in-Event, den es so in der Stadt Solothurn noch nie gegeben hat», sagt Widmer. Heisst: Man kann an den Tischen der Tattookünstler vorbeischlendern, ihre Zeichnungen bestaunen, und wenn eine gefällt, sich spontan für ein Tattoo entscheiden und es gleich vor Ort stechen lassen. Vorausgesetzt, der Tattookünstler hat gerade Zeit.

Sieben Tattookünstler aus der Umgebung von Solothurn

Die Tätowiererinnen und Tätowierer reisen teils aus Biel, Bern oder auch Zürich an den Event. Sieben sind aber aus Solothurn oder der Umgebung. Das Tattoostudio Urban Roots Tattoo ist zu dritt vor Ort, zudem stellen auch die Tattoostudios Hard Luck und Moby Sick Tätowierer.

Beispiel für ein Tattoo von Urban Roots Tattoo. Zvg

Doch auch wer kein Tattoo will, ist nicht fehl am Platz. Einerseits kann man den Tattookünstler einfach beim Stechen zuschauen, andererseits bietet der Event noch mehr: Ein Mechaniker nimmt kleinere Fahrradreparaturen vor, eine Coiffeuse schneidet Haare, DJs legen Musik auf und das Solheure-Team betreibt eine Aussenbar – alles für den guten Zweck.

Zudem gibt es ein Fabelwesen aus Metall zu bestaunen und es werden vor Ort mitgebrachte oder gekaufte T-Shirts bedruckt. Die Räumlichkeiten stellt das Coworking Uferbau kostenlos zur Verfügung.

Der Event startet am Samstag um 11 Uhr. Tattoos werden bis zirka 18 Uhr gestochen, das Unterhaltungsprogramm geht aber auch danach weiter. Der Eintritt kostet zehn Franken.

Und fest steht schon jetzt: Einige werden durch ihr Tattoo ein Leben lang an den Anlass erinnert.

