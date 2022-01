Tiefenschärfe:Vögeles letzte Ausstellung im Kunstmuseum Solothurn

Kunstmuseum Solothurn Erwischt! In dieser Ausstellung führt die Schärfe hinters Licht Christoph Vögele verabschiedet sich mit der Ausstellung «Tiefenschärfe» vom Kunstmuseum Solothurn. Und greift dafür in die Trickkiste. Anna Raymann 30.01.2022, 15.17 Uhr

Boris Rebetez Spiegelarchitektur zerschneidet die Wirklichkeit und fügt sie neu zusammen. (Suprême, 2021)

Hier wird sicher an einem neuen Werk gewerkelt. Es ist das Atelier von Bernhard Voïta, darin stehen Holztische, Stühle, eine Leiter – und darüber montiert ist ein Muster aus weissen Tupfen. Doch Moment! Die Tupfen entpuppen sich als Glühbirnen, als Tassen und Uhren. Da beginnt es schon mit der Irritation. Der Fotograf Bernhard Voïta (*1960) arbeitet akribisch und schelmisch am perspektivischen Verwirrspiel. Ein Bild mag noch so scharf sein – die Wahrheit muss es deswegen nicht einhalten.

Vor 24 Jahren eröffnete Christoph Vögele seinen Posten in Solothurn mit der Ausstellung «Die Schärfe in der Unschärfe». Es war die Zeit, in der die Kunst angeregt durch Gerhard Richter plötzlich das Verschwommene suchte. Nun zum Abschluss schliesst Vögele den Bogen und zieht mit der Schärfe nach, den Anstoss dazu gab Co-Kurator Andreas Fiedler. Vögele lenkte ein:

«Wenn man eine Tür aufmacht, muss man sie auch schliessen.»

Entstanden ist eine persönliche Ausstellung mit den «Säulenheiligen» Vögeles – über die Künstler Adolf Dietrich und Niklaus Stoecklin hat der Kurator Arbeiten und seine Dissertation geschrieben.

Illusion, Verführung und Schrecken

So stossen wir doch diese Tür auf – die letzte mit Vögele als Konservator in Solothurn. «Tiefenschärfe» folgt keiner strikten Chronologie. Sehr intuitiv und assoziativ lassen Vögele und Fiedler Werke von 13 Künstlerinnen und Künstler aufeinandertreffen. Da hängt die Ruine einer Badeanstalt (Niklaus Stoecklin, 1930) neben prächtigen Wolkenkratzern, die – tatsächlich – aus Abbruchhäusern spriessen (Onorato & Krebs, 2020). Da ist die Spiegelskulptur, die die Wirklichkeit zerschneidet (Boris Rebetez, 2021) oder das Tromp d’Oeil der Berliner Künstlerin Friederike Feldmann, die scheinbar Wortfetzen aus der Wand schält: Nein, Täuschung muss keine böse Absicht sein, manchmal ist sie auch Verführung.

Auch die gestochen scharfen Holzschnitte von Franz Gertsch sind zurzeit im Kunstmuseum Solothurn zu sehen. Hanspeter Bärtschi

Die clevere Gegenüberstellung von Collage, Fotografie, Plastik und Malerei verlockt, mehrmals hinzusehen. Und mindestens dieser zweite Blick entlarvt auch so manchen Schrecken: so etwa die Fotoreportagen von Hans Staub und Jakob Tuggener, die das Leid der Tabakarbeiter und den Luxus der Oberschicht der 30er-Jahre porträtieren. Das ist eine ganz andere «Schärfe», eine emotionale, keine technische.

Ein runder Abschluss - mit einigen Meisterwerken

Solothurn setzt meist auf die eigene Sammlung. Themenausstellungen wie diese dürfen diese Vorgabe aber auch mal dehnen, meint Christoph Vögele:

«Wenn man geht, darf man dreiste Anfragen stellen. Niemand schlägt einem etwas aus.»

So sind diesmal auch Meisterwerke wie Félix Vallottons «Selbstporträt» (1885) dabei.

Sofia Hultén hat die Zähne einer Baggerschaufel solange poliert, bis sich die Ausstellungsbesucher in Solothurn darin spiegeln können. Hanspeter Bärtschi

Es ist ein Pingpong der Werke, durchaus spielerisch und humorvoll kuratiert. Man schmunzelt, wenn man Sofia Hulténs glänzend polierte Baggerzähne über sich entdeckt – messerscharf und bereit zum Zuschnappen.

Tiefenschärfe. Zwischen Lust, List und Schrecken: 29.01.2022 – 24.04.2022, Kunstmuseum Solothurn