Erste «SoloCon» Am Wochenende kommen Cosplayer nach Solothurn: Nikita Wolf erzählt von der Faszination, sich zu kostümieren Die 19-jährige Nikita Wolf aus Rüttenen schlüpft in die Haut von Figuren aus Mangas oder Games. Am 2. und 3. April ist die Szene zu Gast in Solothurn. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Cosplayerin Nikita Wolf vor der Convention vom Wochenende in Solothurn. Bruno Kissling

Ihre Sense ist noch nicht fertig. Ins Schwitzen bringt dies die 19-Jährige nicht, obwohl ihr nur noch wenige Tage bleiben. «Es ist ganz normal, dass man mit dem Kostüm erst in der Nacht vor einer Convention fertig wird», lacht Nikita Wolf, «das geht den meisten so».

Eine Convention ist eigentlich nichts anderes als ein Treffen Gleichgesinnter. Ein solches findet am kommenden Wochenende für Nerds, Geeks, Gamer, Cosplayer sowie Film- und Serienfans statt. In Solothurn, was es bislang noch nie gab. Solocon heisst der Anlass, den die Fireworks Productions GmbH aus Jona organisiert.

Infos zur Solocon Die erste Solothurner Convention findet am Wochenende vom 2. und 3. April in der Rythalle statt. Einlass ist jeweils um 10 Uhr. Am Samstag ist die Convention offen bis um 19 Uhr, am Sonntag bis 17 Uhr. Im Vorverkauf kostet ein Tagesticket 10 Franken, für beide Tage 15 Franken. Weitere Infos unter: www.solocon.ch.

Nikita Wolf, die in der Szene den Namen Mechatrox trägt, musste bislang immer in andere Schweizer Städte, um Gleichgesinnte zu treffen. Etwa an die Fantasy Basel oder ans Herofest in Bern. Dieses Mal hat die Rüttenerin ein Heimspiel. Sie sagt:

«Es ist schön, kann ich für einmal zu Hause schlafen.»

Es ist schon einige Jahre her, dass sie das Cosplay für sich entdeckt hat. «Es war an der Fasnacht», erinnert sie sich. Nikita Wolf hatte sich als Halbdrache verkleidet – als Shyvana aus dem erfolgreichen Online-Game League of Legends. «Cooles Cosplay», haben mehrere zu ihr gesagt. Sie verstand damals nur Bahnhof. Wieder zu Hause recherchierte sie, entdeckte dabei ein neues Hobby für sich.

Beim Cosplay geht es nicht nur darum, möglichst ähnlich wie ein Charakter aus einem Game, einem Manga oder einem Fantasy-Film auszusehen. «Sondern auch darum, die Rolle zu verkörpern», sagt die 19-Jährige und erzählt von einem früheren Fehler. Sie kostümierte sich als Bakugou, eine Figur aus dem Anime «My hero academia». «Er ist meistens wütend, ich bin aber jemand, der gerne und häufig lacht.»

Nikita Wolf investiert viel Zeit in ihre Kostüme. Zirka 60 Stunden verbringt sie pro Monat damit, Kostüme und Waffen zu basteln, rechnet sie aus. Dabei entstehen ein bis zwei Kostüme im Jahr. Jedes davon könne man einmal an jeder Convention tragen. Sie scherzt:

«Danach ist das Kostüm reif für den Ruhestand.»

Nikita Wolf als eine Figur der Feuerwache an einem Cosplay-Treff. Morris Lüthi

Am Samstag wird man Nikita Wolf voraussichtlich als eine Figur der Manga- und Anime-Serie «Fire Force» antreffen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie dieses Kostüm trägt.

Der Undertaker mit seiner Sense. pd

Am Sonntag, vorausgesetzt die Sense wird fertig, plant sie in die Rolle des Undertaker aus dem Manga Black Butler zu schlüpfen. Mit ihren Kostümen wird sie an beiden Tagen am Cosplay Contest anzutreffen sein. «Es ist immer ein Erlebnis an einem Cosplay Contest teilzunehmen, Gewinnen steht dabei nicht im Vordergrund», sagt sie.

Dabei geht es nicht nur darum, das Kostüm auf der Bühne zu präsentieren, sondern man hat immer ein bis zwei Minuten Zeit für eine Performance. Das kann ein Tanz sein, oder etwa Tricks mit einem Lichtschwert.

Wer am Wochenende zum ersten Mal eine Convention besuchen möchte, muss keine Angst haben, sagt Nikita Wolf. «Kostümiert sind in der Regel die Hälfte der Besucherinnen und Besucher.» Eine Convention sei meist ein kunterbuntes Treiben. «Man sieht viele verkleidete Leute, trifft Verkäufer, die selber gemachte Zeichnungen und Anhänger verkaufen, manchmal gibt es eine Ecke, wo man Games ausprobieren kann.»

Nikita Wolf etwa wird auch noch am Stand des Solothurner Quidditch-Teams Phönixe anzutreffen sein. Die Sportart kennt man aus den Harry-Potter-Büchern und wird mittlerweile auch in der realen Welt gespielt. Soweit dies möglich ist. Bei den Phönixen ist Nikita Wolf auf der Spielposition der Treiberin, die also den Klatscher auf ihre Gegnerinnen jagt.

