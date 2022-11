Eröffnungsfeier «This Kind Of Hope»: Dokumentarfilm über Belarus eröffnet die 58. Solothurner Filmtage Zum Start der nächsten Solothurner Filmtage bietet Regisseur Pawel Siczek einen geschichtlichen Einblick in das östliche Europa. Auch Bundesrat Alain Berset wird zu Besuch sein. Online-Redaktion 30.11.2022, 15.08 Uhr

Die Filmtage finden vom 18. bis 25. Januar statt. Tom Ulrich/Fotomtina

Vom 18. bis 25. Januar finden die 58. Solothurner Filmtage statt. Als Eröffnungsfilm wird die Doku «This Kind Of Hope» vom schweizerisch-polnischen Regisseur Pawel Siczek gezeigt.

Der Kampf für ein freies Belarus

Die Doku ist ein Blick in die Geschichte und Gegenwart von Belarus: Andrei Sannikov war in den 90er-Jahren als Diplomat massgeblich an der nuklearen Abrüstung von Belarus beteiligt. Es folgten Jahre als Diplomat. 1995 und 1996 war er kurze Zeit stellvertretender Aussenminister von Belarus. Danach quittierte er unter Präsident Alexander Lukaschenko den Staatsdienst unter Protest und begann seinen Kampf für ein demokratisches Land. Ein Kampf, der ihn am Ende ins Gefängnis und ins Exil nach Polen führen sollte.

Ehrengast der Eröffnungsfeier wird derselbe sein wie schon dieses Jahr: Bundesrat Alain Berset. Nächstes Jahr ist er allerdings auch noch Bundespräsident.