Eröffnung Über 2200 Bücher und Tonträger im neuen Mundartliteratur-Archiv: Solothurn wird zur Schwizerdütsch-Hochburg Altwyberhüsli heisst das neue Zuhause von Schweizer Mundartliteratur. Der Verein Mundartforum hat sein Archiv von Elgg (ZH) nach Solothurn gezügelt. Die Hintergründe erzählt Vorstandsmitglied Anne-Regula Keller, die in Solothurn wohnt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neues Mundartliteratur-Archiv Altwyberhüsli: Vorstandsmitglied des Mundartforums Solothurn, Anne-Regula Keller, beim Einräumen der Bücher. Hanspeter Bärtschi

«Nähme mer d Träppe oder de Lift?» Anne-Regula Keller wird etwas grummelig, wenn sie diese Frage hört. Nicht der Frage wegen, sondern wegen des Wortes Treppe. «Auf Schweizerdeutsch gibt es dieses eigentlich gar nicht», sagt sie. Dieses schleiche sich aus dem Hochdeutschen immer mehr in den Dialekt – wie etwa auch Pferd anstatt «Ross». Doch auch wenn es sie es «bitzli» störe, sei ihr bewusst:

«Sprache kann man nicht pflegen, indem man sie festnagelt, die Sprache lebt und verändert sich. Doch man muss ihren Wandel festhalten.»

Genau dies tut das Mundartforum, bei dem Keller, die in Solothurn wohnt, im Vorstand sitzt. Etwa indem der Verein ein Mundartliteratur-Archiv betreut, das der Linguist Jürg Bleiker vor bald 30 Jahren begann aufzubauen.

Die derzeit über 2200 Bücher und Tonträger zum Schweizerdeutschen waren bisher in Kisten verpackt, die in einem Zivilschutzkeller in Elgg gelagert wurden. Eine nicht ideale Lösung, die nun zur Vergangenheit angehört. Jetzt stehen die Bücher, mit Gedichten und Geschichten geschrieben in Schwizerdütsch, in Regalen, sortiert nach Kanton.

Möglich gemacht hat dies Anne-Regula Keller, die im Auftrag ihrer Vorstandskollegen die Stadt Solothurn angefragt hatte, ob es vielleicht hier passende Räumlichkeiten gebe. Die Antwort des Stadtbauamts liess das Herz von Keller höherschlagen. Denn es war nicht irgendein Raum, der zur Miete angeboten wurde. Sondern Räumlichkeiten im Altwyberhüsli an der Steingrubenstrasse, in dem früher die Schwestern des Klosters Namen Jesu ihren Lebensabend verbringen konnten.

Das Altwyberhüsli an der Steingrubenstrasse: für die meisten Solothurnerinnen und Solothurner ein Begriff. Wolfgang Wagmann

«Es ist ein Glücksfall», sagt Keller. «Zumindest Solothurnerinnen und Solothurnern ist das Altwyberhüsli ein Begriff, und sie wissen, wo dieses zu finden ist.» Am kommenden Samstag, 18. Juni, wird das neue Archiv mit einem Tag der offenen Türe offiziell eingeweiht, bei dem Besucher aus der ganzen Schweiz erwartet werden. Keller scherzt: «Die Solothurner werden nicht wegen der Mundartliteratur kommen, sondern um endlich einmal einen Blick ins Altwyberhüsli werfen zu können.»

Hereinspaziert ins Mundartliteratur-Archiv Am kommenden Samstag, 18. Juni, findet von 10 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Man kann das Archiv im Altwyberhüsli (Untere Steingrubenstrasse 39) selbstständig besichtigen und in den Büchern stöbern. Am Nachmittag finden um 14 Uhr eine Lesung von Ernst Burren (Wiederholung um 16 Uhr) und um 15 Uhr eine Präsentation zum Werk «Sprachatlas der deutschen Schweiz» statt. Zudem gibt es Kaffee von der Cafémanufaktur Solothurn, die ebenfalls im Altwyberhüsli zu Hause ist.

Die «Stiege» hoch zum «Dokter us dr Sunnegass»

Die Bücher sind auf dem Dachboden des Hauses zu finden. Eine uralte, steile «Stiege» führt hinauf zu diesem Schweizer Kulturschatz, in dem man am liebsten gleich anfangen würde, zu stöbern. Als Solothurner stürzt man sich zuerst auf ein Regal mittendrin, beginnt die Buchtitel zu lesen. Entdeckt «Vill Haag und weeni Garte» von Elisabeth Pfluger, «Der Dokter us dr Sunnegass» von Josef Reinhart. Und auch Werke von Ernst Burren wie «Derfür und derwider».

Diese Treppe führt ins Mundartliteratur-Archiv. Hanspeter Bärtschi

Keller spricht von einem «irrsinnigem Kulturgut», das hier versammelt ist. «Viele der Werke sind vergriffen.» Unter den Büchern befinden sich aber nicht nur Romane und Gedichtbänder, sondern auch viele wissenschaftliche Werke. Etwa ein japanisches Buch, in dem in japanischer Sprache und japanischer Schrift die schweizerdeutsche Grammatik erklärt wird.

Zu den wichtigsten wissenschaftlichen Werken zählt der Sprachatlas der Deutschschweiz, den die 72-Jährige sogleich aufschlägt. Auf der Seite geht es um den Begriff Zimmerdecke. Man sieht auf einer grossen Schweizer Karte, zum Beispiel wo man «Diili» sagt, wo «Decki».

Blick in das Bücherregal mit den Büchern aus dem Kanton Solothurn. Hanspeter Bärtschi

An diesem heutigen Standardwerk hat Rudolf Schwarzenbach mitgearbeitet, der Deutsch an der Kantonsschule Zürcher Oberland unterrichtete. «Es hat mich fasziniert, was er uns erzählt hat», sagt Keller, die damals bei ihm im Unterricht sass. So sehr, dass sie daraufhin «etliche Semester» Dialektologie studierte.

Mit drei verschiedenen Dialekten aufgewachsen

Eine Stunde nach dem Treffen wird Anne-Regula Keller noch per E-Mail gestehen, dass sie eigentlich gar nicht so gerne Texte auf Schwizerdütsch las. Da sie mühsamer zu lesen seien. Wegen des Archivs hat sich dies mittlerweile zwar etwas geändert. Doch sie betont:

«Was mich seit jeher fasziniert, sind die Unterschiede in Wort, Grammatik, Betonung und Lautung in den verschiedenen Dialekten.»

Zurückzuführen ist dies auf ihre Kindheit, in der sie in mehreren Dialekten zu Hause war und darum schon immer Vergleiche zog. Ihre Eltern pflegten den Zürcher Weinländer Dialekt, der bereits zu den Ostschweizer Dialekten zählt. Zur Schule ging sie in Uster. «Dort musste ich lernen zu ‹Züri Oberländeren›, weil ich sonst ausgelacht wurde.»

Dazu kommt der Einfluss von ihrem Grossvater, «der war Seklehrer und hatte häufig Ferien». Mit ihm verbrachte sie ungezählte Wochen in Braunwald, wo seine Mutter wohnte und das sie noch immer als ihre eigentliche Heimat bezeichnet. «Von meinem Grossvater und meiner Urgrossmutter lernte ich das ‹Glarner Hinterländere›. Offenbar kann ich diesen Dialekt so gut, dass ich in der Academia Glaronensis mitarbeiten darf.» Deren Slogan: «Mir händ Soorg zum Glaarnertüütsch». ». Zudem ist Keller auch im Vorstand des regionalen Dialektvereins Züritüütsch.

In Solothurn und Umgebung gibt es keine solche Gruppierung Dialektinteressierter, was Keller bedauert. Sie hofft, dass sich dies nun allenfalls durch den neuen Standort des Mundartliteratur-Archivs ändert, das sich für kleinere Veranstaltungen anbieten würde.

Sie selber würde bei einer solchen Gruppe mitmachen, aber nicht als Dialektexpertin. Denn, obwohl sie im Jahr 2000 nach Solothurn zog, weil sie damals eine Stelle als Redaktorin bei der «Solothurner Zeitung» antrat, spricht sie bis heute nicht im Solothurner Dialekt. Im Gegensatz zum Glarner Dialekt. Wenn sie ins Glarnerland komme, dann «gkii ich der Hebel umme».

Solothurner Dialekt von der Berner Umgebung unter Druck

Keller findet die in Solothurn gesprochene Mundart spannend. Der Solothurner Dialekt sei stark von der Berner Umgebung unter Druck, erzählt sie. Zwei typische Phänomene für den Solothurner Dialekt erkenne man im Wort «Öufi». Die Rundung von Vokalen, zum Beispiel «ö» statt «e», und die Vokalisierung des «L» («u» statt «l»). Auch besonders sei das weiche «d» statt «t», zum Beispiel bei «Soledurn».

Auch der «Blick am Abig», der im Dialekt geschrieben wurde, ist im Archiv abgelegt. Hanspeter Bärtschi

Soledurn, das nun wegen des neuen Archives wie aus dem Nichts eine Art Hochburg der Schweizer Mundartliteratur ist. Ziel ist es auch, dass das Archiv nun dank der besseren Sichtbarkeit an Bekanntheit gewinnt und noch weitere Mundartwerke dazukommen. Doch Keller hat etwas Bammel: «Ich befürchte schon jetzt, dass der Raum in Altwyberhüsli bald zu klein ist.»

Gegründet im Zuge der geistigen Landesverteidigung Der Schweizer Dialekt erlebt derzeit einen Boom. Unterstützt wird dies auch durch die Kultur, etwa durch Mundart-Rockbands oder die Poetry-Slam-Szene. Dass einmal die Angst bestand, dass Schweizer Dialekte verschwinden könnten, kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Doch das heutige Mundartforum wurde 1938 im Zuge der geistigen Landesverteidigung als Bund Schwyzertütsch ins Leben gerufen. Die Gründerväter waren Adolf Guggenbühl und Eugen Dieth. «Die Befürchtung war, dass Adolf Hitler Schweizerdeutsch verbieten könnte», erzählt Anne-Regula Keller vom Vorstand des Mundartforums, das diesen Namen seit 2018 trägt. Der Verein will für die Vielseitigkeit und die Farbigkeit der Schweizer Dialekte sensibilisieren und gibt etwa die Buchreihe «Grammatiken und Wörterbücher des Schweizerdeutschen in allgemeinverständlicher Darstellung» heraus. Als Nächstes folgt in diesem Zuge ein Glarnertüütsch-Wörterbuch. Zudem betreibt der Verein Mundartforum etwa eine gleichnamige Webplattform, unterhält eine Sprachstelle als Auskunfts- und Beratungsdienst für Dialektfragen oder organisiert Mundartanlässe. Präsident des Vereins ist der Germanist Luzius Thöny von der Universität Bern. Der weitere Vorstand besteht aus Sprachwissenschaftlerinnen und andern Sprachbegeisterten aus der ganzen Deutschschweiz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen