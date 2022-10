Erfolgreiche Fahndung Mann ergriff bei Polizeikontrolle in Solothurn die Flucht – er zückte ein Messer und klaute ein Velo Als eine Patrouille der Stadtpolizei Solothurn am Freitagmorgen auf dem Amthausplatz einen Mann kontrollieren wollte, ergriff dieser die Flucht. Im Rahmen einer Grossfahndung konnte der Gesuchte schliesslich angehalten werden. 07.10.2022, 15.52 Uhr

Am Freitag, 7. Oktober, wollte eine Patrouille der Stadtpolizei Solothurn um 10 Uhr auf dem Amthausplatz einen Mann kontrollieren. Beim Erblicken der Polizei flüchtete er zu Fuss in die Altstadt. Unverzüglich nahmen die beiden Polizisten die Verfolgung auf und forderten via Funk Verstärkung an. Als der Flüchtige im Bereich vom «Manor» gestellt werden konnte, zückte dieser ein Messer und bedrohte damit einen Polizisten.