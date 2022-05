Solothurn: Feuerwehr testet Durchfahrt am Samstagsmarkt

Engpässe erkennen Die Feuerwehr der Stadt Solothurn testet die Durchfahrt am Samstagsmarkt Um die Sicherheit bei einem Brand in der Solothurner Innenstadt auch während Anlässen gewährleisten zu können, macht die Feuerwehr am Samstag, 28. Mai, eine Testfahrt mit einem Einsatzfahrzeug. 25.05.2022, 16.05 Uhr

Kommt die Feuerwehr am Samstagsmarkt durch die Solothurner Innenstadt? Das wird nun getestet. Oliver Menge (Archivfoto)

Der kürzliche Häuserbrand auf dem Riedholzplatz hat vielen den Grossbrand von 2011 in der Solothurner Altstadt in Erinnerung gerufen. Um die Sicherheit bei einem Brandfall in der Innenstadt auch während Anlässen wie den Wochenmärkten gewährleisten zu können, macht die Feuerwehr am Samstag, 28. Mai, eine Testfahrt mit einem Einsatzfahrzeug. Das schreibt die Stadt Solothurn am Donnerstag in einer Mitteilung.