Solothurn schraubt am Temperaturregler und schaltet Lichter aus

Energiesparen Stadt schraubt am Temperaturregler und in der Altstadt wird es dunkel: So will Solothurn Energie sparen Die Stadt reagiert auf eine mögliche Energiemangellage. Einige Gebäude werden nicht mehr beleuchtet, das Wasser im Hallenbad wird kühler, der Brunnen beim Amthausplatz abgeschaltet. Auf eine Weihnachtsbeleuchtung aber wird nicht verzichtet. Fabio Vonarburg 30.09.2022, 12.39 Uhr

Die Stadt leuchtet aus der Dunkelheit. Dies gehört die nächsten Monate der Vergangenheit an. Michel Lüthi (10. März 2021)

Wie eine hell leuchtende Lichtkugel wirkt die Altstadt, wenn man aus der Dunkelheit auf sie blickt. Damit ist es bald vorerst vorbei. Die Stadt Solothurn will angesichts der möglichen Mangellage Energie sparen und hat dafür ein Bündel an Massnahmen beschlossen. Eine davon: Es wird teils komplett auf das Anleuchten von öffentlichen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten verzichtet.

Die Jesuitenkirche, der Zeitglockenturm und das Landhaus bleiben künftig genau so dunkel, wie der Krummturm, die St.Peters-Kapelle, das Museum Blumenstein, die 11-i-Uhr und weitere Fassaden von öffentlichen Gebäuden. Andere historische Gebäude leuchten nur noch bis 23 Uhr, danach wird die Beleuchtung ebenfalls abgeschaltet. Dies gilt für den Riedholzturm, die Riedholzschanze, das Baseltor und selbst für die St.Ursen-Kathedrale, bei der auf das Anleuchten der Nord- und Ostseite zudem ganz verzichtet wird. Die Massnahme wird so schnell als möglich umgesetzt. Heisst: Die ersten Gebäude blieben bereits am Donnerstagabend dunkel.

So hell beleuchtet sieht es die nächsten Monate nicht mehr aus. Michel Lüthi (10. März 2021)

Doch damit will sich die Stadt nicht begnügen und hat auch Kontakt zum Gewerbe aufgenommen. Das Ziel ist, dass nach Ladenschluss die Schaufenster nur noch minimal beleuchtet werden, wie es in der Medienmitteilung der Stadt heisst. «Erste Rückmeldungen zeigen, dass diese Stossrichtung unterstützt und solidarisch mitgetragen wird.»

Stockdunkle Altstadt in Dezember-Nächten?

Dass es nur gemeinsam geht, dies hebt auch Stadtschreiber Urs Unterlerchner hervor. «Es ist wichtig, dass die Bevölkerung sieht, dass nicht nur die Stadt einen Beitrag leistet, sondern etwa auch das Gewerbe.» Er betont, dass die Strommangellage ein äusserst emotionales Thema sei:

«Egal, was wir tun oder nicht tun, es werden nie alle einverstanden sein.»

So werden die Meinungen etwa bei der Weihnachtsbeleuchtung auseinandergehen. Auf diese wird in Solothurn nicht vollständig verzichtet. Dies hat zwei Gründe. Erstens wolle man der coronageplagten Bevölkerung während der Wintermonate Besinnlichkeit bieten, schreibt die Stadt. «Es ist wichtig, dass wir in unserer Stadt trotz dieser unsicheren und turbulenten Zeit Weihnachstimmung erleben dürfen.» So wird die Stadt zumindest zwei Weihnachtsbäume aufstellen und beleuchten, einer beim Markt- und der zweite beim Friedhofplatz. Dies sind aber weniger als gewohnt.

Spart Strom: die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt von Solothurn. Hanspeter Bärtschi (2. Dezember 2012)

Der zweite Grund ist sicher für viele überraschend: Die Weihnachtsbeleuchtung spare Strom, hält die Stadt fest. Denn sie dient wie gewohnt als Ersatz für die öffentliche Beleuchtung in der Altstadt. Um noch mehr Strom zu sparen, verfolgt die Stadt zudem die Idee, die Weihnachtsbeleuchtung jeweils zu später Stunde ganz auszuschalten. Die Folge: In der Altstadt wäre es jeweils für mehrere Stunden nicht beleuchtet.

«Es wird dann wirklich stockdunkel», sagt Unterlerchner. «Für die einen ist dies kein Problem, jemand, der in der Altstadt wohnt und in der Nacht arbeiten geht, ist direkt betroffen.» Die Absicht der Stadt hat auch bereits kritische Reaktionen ausgelöst, wie der Stadtschreiber berichtet. So haben Blaulichtorganisationen Bedenken wegen der Sicherheit geäussert.

Heizungen werden zurückgedreht

Die Stadt schaltet nicht nur teils die Lichter aus, sondern schraubt auch am Temperaturregler. Büroräume und Schulzimmer der Stadt werden nun nur noch auf 20 Grad geheizt, in Sporthallen wird die Temperatur auf 17 Grad, in Lagerräumen und selten genutzten Räumen auf 15 Grad gesenkt.

Ein Energiefresser ist das Hallenbad der Pädagogischen Hochschule. Um hier zu sparen, wird die Wassertemperatur um zwei Grad gesenkt. Heisst: Das Lernschwimmbecken ist noch 28 Grad warm, das Schwimmbecken 26 Grad. Abgeschaltet wird zudem der Brunnen auf dem Amthausplatz, da dieser als einziger in der Stadt mit Strom betrieben wird.

Das Hallenbad der Pädagogischen Hochschule. Wagmann Wolfgang (13. November 2019)

Nebst all diesen Massnahmen ruft die Stadt auch die Bevölkerung auf, selbst aktiv zu werden. «Beim Stromsparen sind alle gefragt», ist in der Mitteilung zu lesen. Jede und jeder könne einen Beitrag zur Reduktion des Energieverbrauchs leisten, im Privaten wie auch am Arbeitsplatz. «Die Stadtverwaltung ist sich bewusst, dass gewisse Einschränkungen deutlich spürbar sein werden und mit Entbehrungen verbunden.»

