Das Zelt ist wegen Energieverbrauch in Solothurn in der Kritik

Energiekrise Misstöne vor dem ersten Auftritt: «Das Zelt» zieht angesichts der Situation auf dem Energiemarkt Kritik auf sich Schon 20 Jahre gibt es «das Zelt», den Kulturveranstalter im Zirkuszelt. Am Donnerstagabend findet die erste Veranstaltung in Solothurn statt. Das Konzept kommt nicht bei allen gut an. Judith Frei Jetzt kommentieren 30.11.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Adrian und Cathrine Steiner vor ihrem Zelt in Basel. Nicole Nars-Zimmer

Am Donnerstagabend findet die erste Vorstellung im «Zelt» hinter der Solothurner Reithalle statt. «This is Rock – Die Show mit der Geschichte und den Songs der Rock Giants» heisst der erste Anlass im Zirkuszelt. Mit Marc Storace und Fernando von Arb von Krokus im Line-up mischen hier Solothurner mit. Ein weiteres Highlight wird der Auftritt von Beatrice Egli am Samstag sein.

Adrian Steiner, Direktor und Gründer von «das Zelt», freut sich auf den Aufenthalt am Jurasüdfuss: «Ich reise schon seit 20 Jahren durch die Schweiz und Solothurn ist fraglos eine der schönsten Schweizer Städte.»

Doch bevor das Zelt überhaupt fertig aufgestellt war, sah Steiner sich mit Kritik aus der Solothurner Politik konfrontiert. SP-Kantonsrat Hardy Jäggi schrieb auf Facebook: «Eine mögliche Strommangellage ist in aller Munde und überall werden Massnahmen zum Stromsparen getroffen. Da steht das Zelt vollkommen schräg in der Landschaft. Mitten im Winter ein Zelt aufzustellen und einen Monat lang zu heizen, ist dekadent.»

Zur Verteidigung eilte der Solothurner Gemeinderat Jörg Aebischer (FDP): «Dekadent finde ich eher, so leichtfertig über Arbeitsplätze und ein ganzes Unternehmen zu richten. Das wäre ja dasselbe, wie wenn du einen Zirkus in eine Kirche verlegen möchtest. Wir sprechen hier ja nicht von einer Turnervorstellung.»

Was sagt Steiner dazu?

Die Energie-Problematik sei nichts Neues für ihn, erklärt Steiner. Dabei waren insbesondere ökologische Fragen vordergründig. «Wir sind mit der Zeit gegangen und wegen ökologischer Gründe suchten wir alternative Lösungen», erklärt Steiner. Das Zelt wurde stets mit einer Ölheizung gewärmt.

Vor einem Jahr dachten die Organisatoren, dass sie vom fossilen Brennstoff wegkommen und eine Pionierlösung für die Eventbranche gefunden haben: Eine Heizung, die mit synthetischem Methanol betrieben wird, kam zu Einsatz. Diese C0 2 -neutrale Heizung war eine Neuheit.

In Bern haben sie sie zum ersten Mal benutzt. Doch schon bald wurde der Stecker gezogen. «Leider mussten wir diesen Frühling die Heizung für unsere Zeltinfrastruktur wieder abstellen», sagt Steiner frustriert. Das Problem war, dass andere Kantone die Bewilligung für die Heizung verweigerten. Methanol wird als gefährliche Flüssigkeit eingestuft, das Lagern der benötigten Menge des Stoffes wurde dem Veranstalter zum Verhängnis.

Jetzt hofft Steiner, dass die nötige gesetzliche Grundlage auf eidgenössischer Stufe geschaffen wird. «Ich gehe davon aus, dass angesichts der aktuellen Energiekrise und wegen der stark zunehmenden umweltfreundlichen Grundhaltung der Gesellschaft die entsprechenden Gesetze angepasst werden. Leider dauert dies viel zu lange», sagt Steiner.

Jetzt ist wieder die Ölheizung im Einsatz.

In der Zwischenzeit wird er das Zelt erneuern. Schon beim nächstjährigen Aufenthalt in Solothurn wird eine doppelte Blache mit Luft dazwischen für eine bessere Isolation sorgen. Bis zu 70 Prozent weniger Energie sollen in Zukunft benötigt werden.

Woher kommt der Strom?

Den Strom bezieht das Zelt von der Gemeinde, in der es aufgestellt wird. Die Rechnungen waren schon immer hoch, dieses Jahr wird es besonders schmerzen, meint er. Doch finanziell bringt es das Zelt nicht in Schwierigkeiten.

Die Vorstellungen in Mehrzweckhallen abhalten zu lassen, wie das Hardy Jäggi vorgeschlagen hat, das käme nicht in Frage. Die Infrastruktur sei zu kompliziert und dabei würde auch ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses für das Publikum verloren gehen. «Ich stelle immer wieder fest, dass die Leute sehr gerne in ein Zelt kommen. Vielleicht werden sie dadurch an ihre Kindheit erinnert», scherzt der Direktor.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen