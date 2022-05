Energieforum in Solothurn Nimmt bei der Arbeit Rücksicht auf die Umwelt: Die Druckerei Herzog AG aus Langendorf gewinnt den Energiepreis 2022 Die Auszeichnung der Regio Energie Solothurn geht dieses Jahr nach Langendorf. Die Druckerei Herzog AG konnte am Energieforum in Solothurn den Energiepreis 2022 entgegennehmen. 09.05.2022, 19.30 Uhr

Christian Herzog vor der Fotovoltaikanlage auf dem Firmendach. Hanspeter Bärtschi (16. Mai 2019)

Die Druckerei Herzog setzt auf erneuerbare Energie. Seit Ende 2018 sind 140-Fotovoltaik-Panels auf dem Dach des Unternehmens in Langendorf installiert. Die Anlage erzeugt eine Gesamtleistung von maximal fast 43 Kilowatt. Es ist die augenfälligste Bestrebung des Betriebs gegenüber Umwelt und der Nachhaltigkeit. Aber bei weitem nicht die einzige.

Die Druckerei Herzog AG hat am Montagabend den Energiepreis 2022 erhalten. Diesen vergibt die Regio Energie Solothurn jährlich im Rahmen des Energieforums im Solothurner Landhaus. Damit zeichnet der Energiedienstleister seit 15 Jahren Unternehmen in der Region Solothurn aus, die sich um eine nachhaltige Tätigkeit verdient machen.

CO 2 -Ausstoss wird kompensiert

Es seien die verschiedenen Bestrebungen der Druckerei Herzog AG, die das Unternehmen für den Energiepreis qualifizieren würden, ist in der Medienmitteilung der Regio Energie Solothurn zu lesen.

«In den 55 Jahren ihrer Geschichte hat die Druckerei Herzog AG stets darauf geachtet, innovativ und leistungsstark, und zugleich zukunftsorientiert zu sein.» Dies bedeute für das Druck- und Verlagsunternehmen auch, mit Rücksicht auf die Umwelt zur arbeiten. Die Firma kompensiert im Rahmen des MyClimate-Programms den CO 2 -Austoss, während schädliche Emissionen gesenkt werden oder man ganz auf sie verzichtet. Zum Beispiel, indem Velokuriere den Transport übernehmen.

Christian Herzog in der Druckerei Herzog in Langendorf. Hanspeter Bärtschi (16. Mai 2019)

«Was für viele in der Branche gilt, ist auch für die Druckerei Herzog AG selbstverständlich. Verwendet wird ausschliesslich FSC-zertifiziertes Papier», schreibt die Regio Energie. Dies garantiere, dass das zu Papier verarbeitete Holz in gleichem Umfang wieder aufgeforstet wird, damit der Baumbestand nicht sinke. Danach kommt die Regio Energie in der Mitteilung auf die zu Beginn erwähnte Fotovoltaikanlage zu sprechen.

Wenige Monate nach der Installation hat Christian Herzog dieser Zeitung berichtet, dass man damit nicht nur bei den Stromkosten spart, sondern auch neue Kunden gewinnt. Solche, die darauf achten, dass ihre Geschäftspartner sich ökologisch verhalten. Der Geschäftsführer der Druckerei Herzog AG sagte damals: «Es gibt sogar Firmen, die ihre Druckaufträge nur an Druckerei vergeben dürfen, die nachweislich etwas für die Umwelt tun.» (szr/mgt)