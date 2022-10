Energiesparen in Solothurn: Strampeln für Licht im Schaufenster

Energie Strampeln für Licht im Schaufenster – viele Läden in Solothurn wollen Beleuchtung reduzieren Der Chuchilade inszeniert das Energiesparen besonders eindrucksvoll. Doch auch die meisten anderen Läden sind bereit, die Beleuchtung in ihren Schaufenstern zumindest zu reduzieren. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 17.10.2022, 19.24 Uhr

Chuchilade-Inhaber Daniel Wagmann tritt kräftig in die Pedale und sorgt damit für Licht in seinem Schaufenster. zvg

Wer beim Chuchilade an der Hauptgasse vorbeiläuft, der wirft meist einen Blick ins Schaufenster. Denn, wie der erfahrene Stadtbummler weiss, ist dieses meist mit Witz und Kreativität gestaltet.

Doch seit einigen wenigen Tagen bleibt das Schaufenster dunkel. Der Grund: Angesichts der drohenden Energiemangellage wird Strom gespart. Wer sich dennoch das Schaufenster ansehen will, muss dafür etwas leisten; er muss sich das Licht erstrampeln.

«Die Idee ist mir in den Schoss gefallen», sagt Daniel Wagmann, der Inhaber des Chuchiladens. Nach dem spontanen Einfall machte sich der Tüftler ans Werk und investierte dafür fünf Arbeitstage. Seit Ende letzter Woche können sich die Passantinnen und Passanten auf ein Fahrrad vor dem Laden setzen und mit ihrer eigenen Körperkraft Strom erzeugen.

Der Schaufensterlustige muss sich beim Chuchilade sein Licht selbst erstrampeln. Youtube

Dies habe gleich vier Vorteile, schreibt das Geschäft in einer Mitteilung: «Es wird Strom gespart, die Lichtverschmutzung wird minimiert, die Passanten bleiben fit und erfahren am eigenen Körper, was nötig ist, um ein Schaufenster zum Leuchten zu bringen.»

Die Installation erzeuge eine Gesamtleistung von 130 Watt, berichtet Wagmann. Dies sei nicht ganz die Hälfte dessen, was das Schaufenster sonst an Leistung benötigt. Wie viel Strom bislang erzeugt wurde, kann Wagmann an einem Energiezähler ablesen. Zusammengezählt wurde in den ersten zweieinhalb Tagen während einer Stunde ununterbrochen in die Pedale getreten.

Die Aktion kommt gut an, wie die Reaktionen auf Facebook zeigen, wo der Chuchilade auf die Aktion aufmerksam macht. «Endlich jemand der handelt und nicht nur redet. Unterstützt solche Geschäfte», ist in einem Kommentar zu lesen.

Der Chuchilade ist aber nicht der einzige Laden, der handelt. Wer am Abend oder in der Nacht durch die Stadt Solothurn läuft, sieht einige Schaufenster, die dunkel bleiben.

Bei Optik Leist in der Vorstadt wird diese Massnahme im Schaufenster transparent gemacht:

«Wir helfen mit! Durch die aktuelle Stromsituation beleuchten wir unsere Schaufenster nur während der Öffnungszeiten.»

Damit folgen die Läden dem Aufruf vonseiten der Stadt. Man würde es ebenfalls begrüssen, wenn nach Ladenschluss die Schaufenster nur minimal beleuchtet sind, schrieb die Stadt Ende September in einer Mitteilung und hielt fest: «Erste Rückmeldungen zeigen, dass diese Stossrichtung unterstützt und solidarisch mitgetragen wird.»

Grosse Mehrheit will Beleuchtung reduzieren

Dieser Eindruck deckt sich mit dem Ergebnis einer von der Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn durchgeführten Umfrage, bei der sich über 40 ihrer Mitglieder beteiligt haben. 93 Prozent gaben zu Protokoll, Leuchtreklamen und Schaufensterbeleuchtungen in diesem Jahr zu reduzieren oder ganz auszuschalten. Wohl haben aber viele dieses Vorhaben noch nicht umgesetzt, sonst müsste es dunkler sein in der Stadt.

Charlie Schmid, Geschäftsführer Stadt- und Gewerbevereinigung. Michel Lüthi

Einige Geschäfte halten aber aus gutem Grund an der Beleuchtung fest: «Es wurde vereinzelt auf den Sicherheitsaspekt verwiesen, gerade etwa bei Goldschmieden und Juwelieren, wo das Abschalten des Lichts nicht möglich ist», so Charlie Schmid, Geschäftsführer der Stadt- und Gewerbevereinigung. Denn Dunkelheit ist der Freund von Einbrechern.

Schmid betont, dass es grössere Energieverbraucher gebe als die Beleuchtung in den Schaufenstern der Geschäfte. Die Reduktion oder das komplette Abschalten sei aber von der Symbolik her wichtig:

«Es zeigt, dass auch das Gewerbe einen Beitrag zum Energiesparen leistet.»

Zudem verweist er auch auf die wirtschaftliche Komponente. Angesichts der steigenden Energiepreise können Geschäfte mit der Reduktion der Beleuchtung auch Kosten einsparen. Verloren geht durch die Dunkelheit aber Aufmerksamkeit für das Geschäft. Ein Verlust, den etwa der Chuchilade mit seiner Fahrrad-Aktion versucht zu kompensieren.

So kommt die Aktion bei den Passanten an. Tele M1

