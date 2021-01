Einwohnerstatistik Die Stadt Solothurn ist letztes Jahr kleiner geworden Die Einwohnerstatistik der Stadt Solothurn zeigt, dass einige langjährige Trends weitergeführt werden, andere nicht. Judith Frei 29.01.2021, 05.00 Uhr

Im Jahre 2018 verzeichnete die Stadt Solothurn ein leichtes Bevölkerungswachstum von 122 Personen, ein Jahr später wuchs die Stadt um nochmals 170 Menschen. Letztes Jahr wurde dieser Trend gebrochen: Heute wohnen insgesamt 16741 Menschen in der Stadt. Das sind 124 Personen weniger als noch vor 12 Monaten.

Somit bleibt die Stadt Solothurn die drittgrösste Stadt im Kanton. Angeführt wird die Rangordnung von Olten, auf dem zweiten Platz folgt Grenchen.

Im letzten Jahr sind auch mehr Menschen verstorben als noch vor 12 Monaten. So gab es 202 Todesfälle im Vergleich zum Vorjahr, als 147 Menschen starben.

Wenn man die Altersstruktur betrachtet, dann ist bemerkenswert, dass mehr über 90-Jährige in Solothurn wohnen als noch im Jahre 2019. In konkreten Zahlen sieht das so aus: Heute gibt es 242 über 90-Jährige in der Stadt, letztes Jahr waren es noch 237. Die Alterskohorte der 80- bis 89-Jährigen ist hingegen kleiner geworden. Anfangs 2020 gab es noch 838 Menschen in dieser Altersklasse, heute sind es noch 805.

Letztes Jahr sind auch weniger Kinder auf die Welt gekommen: 2020 gab es 166 Geburten, 2019 waren es 181 Kinder, davon haben 36 ausländische Kinder das Licht der Welt erblickt. 2020 ist dieser Anteil auf 41 Kinder gestiegen. Trotz dem leichten Zuwachs an ausländischen Kindern, ist der Ausländeranteil der gesamten Bevölkerung schon seit Jahren auf dem gleichen Stand bei 21 Prozent geblieben.



Dieses Jahr werden noch andere langjährige Trends weitergeführt. So sieht man bei den Konfessionen, dass wir immer mehr in einer multikulturellen Gesellschaft leben, denn immer weniger Menschen gehören einer staatlich anerkannten Religionsgemeinschaft an. Die überwältigende Mehrheit von über 60 Prozent gehören einer anderen Religionsgemeinschaft an oder sind konfessionslos. Das sind insgesamt über 10'000 Menschen.



Anhand den konkreten Zahlen sieht man, dass heute nur noch 3641 Personen in der katholischen Kirche sind, letztes Jahr waren es mit 3820 Personen noch ein wenig mehr. Dieser Trend kann man auch bei den anderen Konfessionen sehen: Die Reformierte Kirche hat in den letzten 12 Monaten 132 Mitglieder verloren und die Christ-Katholische Kirche zählt sechs Mitglieder weniger.

Auffällig ist, dass die Zahlen des Zivilstandes im Vergleich zu letztem Jahr gleich geblieben sind. Die Abweichungen befinden sich in der Dezimalstelle.



Obwohl der Ausländeranteil konstant bei rund 20 Prozent ist, gibt es kleine Verschiebungen, woher die hier wohnhaften Ausländer kommen. So gibt es dieses Jahr neu mehr Menschen aus Eritrea, als Menschen aus dem Kosovo, ein Jahr zuvor war das noch umgekehrt. Neben diesen unspektakulären Änderungen gibt es auch eine frappante Veränderung: Der Anteil der Menschen mit einem Irischen Pass ist von 37 Personen innerhalb von einem Jahr auf 67 gestiegen.

In einer ersten Version dieses Artikels wurde das Jahr 2020 fälschlicherweise mit dem Jahr 2018 und nicht wie ausgewiesen mit dem Jahre 2019 verglichen.