Stadt Solothurn in Zahlen: Grenchen zieht davon

Einwohnerstatistik Solothurn in Zahlen: Grenchen zieht davon – und immer mehr Iren leben in der Stadt Die Bevölkerungsgrösse der Stadt Solothurn stagniert, wie die neueste Einwohnerstatistik zeigt: Per Ende 2021 lebten nur zehn Personen mehr in Solothurn als im Jahr zuvor. Die wichtigsten Punkte aus der Statistik.

In Solothurn ist die ständige Wohnbevölkerung im Vergleich zum Vorjahr so gut wie unverändert. zvg

Grenchen hat eine magische Marke überschritten. Erstmals seit Jahrzehnten hat die Stadt per Ende Jahr wieder mehr als 18'000 Einwohnerinnen und Einwohner verzeichnet. Diese Schwelle hat Olten schon länger überschritten.

Und Solothurn? Der Kantonshauptort bleibt die kleinste der drei Solothurner Städte. Solothurn kratzt bei der ständigen Wohnbevölkerung seit Jahren an der 17'000er-Marke. Ende 2016 kam man deren Überwindung nahe: 16'999 Personen verzeichnete der Einwohnerdienst damals.

Danach ging es jedoch wieder etwas bergab. Per Ende 2020 verzeichnete die Stadt einen Rückgang von 124 Personen, in der neuesten Statistik geht es wieder etwas rauf. Wenn auch nur minim. Per Ende 2021 betrug die ständige Wohnbevölkerung in der Stadt Solothurn 16'797 Personen, zehn mehr als im Vorjahr.

Eine Tendenz, die auffällt: In der Solothurner Bevölkerung nimmt der Anteil jener, die keiner staatlichen Kirche angehören zu. Sowohl die römisch-katholische wie auch die reformierte Kirche haben Ende 2021 weniger Mitglieder als noch im Vorjahr. Beide sind um mehr als 100 Personen geschrumpft. Eindrücklich wird es, wenn man die Zahlen per Ende 2021 mit jenen per Ende 2011 vergleicht.

In dieser Zeitspanne ist die Zahl der Mitglieder der römisch-katholischen Kirche in der Stadt Solothurn um einen Fünftel gesunken, jener der Reformierten um einen Viertel. Zur letzteren Konfession zählen sich exakt 1000 Personen weniger als noch vor zehn Jahren.

Wer die ständige Wohnbevölkerung zwischen Grenchen und Solothurn vergleicht, dem fällt auf, dass Grenchen mit 38,2 Prozent den grösseren Ausländeranteil hat als Solothurn (21,58 Prozent). Spannend ist der Umstand, dass wer in der Barockstadt lebt, weniger zum Heiraten neigt, als dies in der Uhrenstadt der Fall ist. In Solothurn beträgt der Anteil Verheirateter 33,4 Prozent, in Grenchen 41,2 Prozent.

In Solothurn leben Menschen aus 101 Nationen. Neu hinzu kamen Usbekistan und Panama, der Jemen und der Oman sind derzeit nicht vertreten. Bei dieser Rangliste hat sich zumindest in den Top 5 nichts geändert. Auf die Schweiz (13173) folgen Deutschland (563), Italien (460), Türkei (356) und Serbien (234).

Auffallend ist der Wachstum der irischen Community. Noch Anfang 2016 lebten in Solothurn 15 Iren, 2021 waren es 67 und nun 83. Scherzhaft kann man sich fragen, ob der Anstieg sich mit einer Beiz erklären lässt. Seit Mitte 2016 gibt es am Landhausquai das Irish Pub Red John. Vielleicht machte dieses die Stadt Solothurn auf einen Schlag attraktiver.

159 kleine Solothurnerinnen oder Solothurner erblickten 2021 das Licht der Barockstadt – etwas weniger als im Jahr zuvor (166), aber mehr als vor zehn Jahren (148).

Der Blick auf die Todesfälle interessiert auch wegen der laufenden Pandemie. Im vergangenen Jahr starben in der Stadt 145 Menschen, weniger als noch 2020 (202). Zum Vergleich: 2011 wies die Statistik 166 Todesfälle in der Stadt Solothurn aus.

In den Alterskategorien 0 bis 9, 10 bis 19 und so weiter bis und mit 50 bis 59 Jahren gibt es jeweils geringfügig mehr Männer als Frauen. Dann kippt es und die Frauen, die bekanntlich eine längere Lebenserwartung haben, sind in der Überzahl. So leben in der Stadt Solothurn 163 Frauen, die 90 Jahre alt oder älter sind; bei den Männern sind es deren 86.

