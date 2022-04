Das Gerüst in der Solothurner Altstadt fällt auf

Eingepackt Renovation des Zeitglockenturms: Spezielle Ansicht mitten in der Solothurner Altstadt Das Gerüst beim Zeitglockenturm in der Solothurner Altstadt fällt auf. Die Stadt und der Gerüstbauer erklären, was es damit auf sich hat. Judith Frei 04.04.2022, 17.26 Uhr

Der Zeitglockenturm beim Marktplatz ist eingerüstet. Hanspeter Bärtschi

Der Zeitglockenturm aus dem 13. Jahrhundert weist zahlreiche Alterserscheinungen auf. So müssen Mängel im Dachbereich, am Mauerwerk und am Uhrwerk behoben werden. Bis im Herbst wird daher das historische Gebäude eingerüstet bleiben.