Das Sicherheitsgefühl in der Solothurner Vorstadt schwindet

Einbruch «Ich habe das Gefühl, es läuft gerade etwas aus dem Ruder»: Solothurner Gemeinderat ist besorgt über Kriminalität in der Vorstadt Der SVP-Gemeinderat und Vorstädter Patrick Käppeli will das Polizeibudget erhöhen. Er stellte einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat. Dieser Vorstoss kommt nicht von ungefähr. Fabio Vonarburg und Judith Frei Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Nachgestellte Einbruchsszene. Silas Stein (Symbolbild)

Die Stadtpolizei braucht mehr Personal. Diese Meinung vertritt SVP-Gemeinderat Patrick Käppeli. Der Grund: «Die aktuelle Situation», sagt er und ergänzt:

«Ich habe das Gefühl, es läuft gerade etwas aus dem Ruder.»

Zu diesem Schluss kommt er nicht nur wegen der Raubüberfälle, die zuletzt die Bevölkerung aufgeschreckt haben – zwei davon ereigneten sich in der Vorstadt. Vor wenigen Tagen hat die Polizei nun vermeldet, dass sie einen mutmasslichen Täter verhaftet hat. «Zum Glück», sagt dazu Käppeli.

Doch auch abseits von der Bande hat der Gemeinderat, der in der Vorstadt wohnt, eine Zunahme der Kriminalität wahrgenommen. Es sei seine subjektive Sicht, betont er, zählt daraufhin mehrere Ereignisse auf, die ihn oder seine Nachbarschaft betroffen haben.

Gemeinderat Patrick Käppeli (SVP). zvg

Innerhalb eines Jahres wurde einmal aus seinem Auto Geld geklaut, ein weiterer Versuch scheiterte. Zudem wurde vor wenigen Wochen sein E-Bike geklaut. Seine Überwachungskamera hat die Vorfälle festgehalten, die er vor rund zwei Jahren – «für ein besseres Sicherheitsgefühl» – installiert hat. Ähnliche Vorfälle hörte er aus seiner Nachbarschaft: von aus dem Windfang gestohlenen Sneakers bis hin zu ausgeräumten Kellern.

Mehr Geld für die Stadtpolizei?

Die Summe dieser Vorfälle hat dazu geführt, dass Käppeli bei der letzten Gemeinderatssitzung den Antrag stellte, das Budget der Stadtpolizei um 200’000 Franken zu erhöhen, um damit zwei weitere Stellen zu schaffen. «Um ein Zeichen für die wertvolle Arbeit der Stadtpolizei zu setzen», wie er sagt. Das Korps versuche sein Möglichstes, komme aber eben auch an seine Grenzen.

Der Antrag blieb jedoch chancenlos, Käppeli blieb ohne Unterstützer. Was sicher an der finanziellen Lage der Stadt lag, aber vielleicht auch daran, dass der SVP-Gemeinderat das falsche Vorgehen wählte. Gemäss korrektem Ablauf müssten die Stellen beantragt und bewilligt werden, was sich dann auf das Budget auswirkt. Einfach das Budget zu erhöhen, bliebe voraussichtlich ohne Wirkung.

Selbstverständlich sei er enttäuscht angesichts der fehlenden Unterstützung im Rat, sagt Käppeli, der das Anliegen nochmals im Ausschuss für Präsidiales, Kultur, Sport und öffentliche Sicherheit einbringen wird. Als Direktbetroffener habe er halt einen anderen Blick auf die Dinge, erklärt er sich die fehlende Unterstützung.

Käppeli steht aber mit seinem Blick auf die Dinge nicht allein da. Denn auch in den sozialen Medien ist dies ein Thema. Von einer gefühlten Zunahme der kriminellen Handlungen in der Vorstadt ist zu lesen. Es wird der Vergleich zur Lage vor zehn Jahren gezogen, als es auch zu einer Zunahme gekommen sei.

Was sagt die Polizei dazu?

Die Frage an die Stadtpolizei: Hat die Kriminalität in Solothurn zugenommen? Dazu könne er derzeit keine seriöse Aussage machen, sagt der Kommandant der Stadtpolizei, Walter Lüdi. Man müsse die Kriminalstatistik der Kantonspolizei abwarten, die jeweils im Frühling publiziert wird.

Ein Blick auf die Zahlen von 2021 zeigt: In Solothurn sind 2438 Straftaten begangen worden, das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Betrachtet man das im längerfristigen Kontext, sieht man, dass die Zahlen mehr oder weniger stabil auf diesem Wert bleiben. 2011 sind 2908 Straftaten vermeldet worden, 2010 2524.

Angesprochen auf die aktuelle Situation in der Vorstadt ergänzt Lüdi: «Natürlich nehmen wir gewisse Entwicklungen in der Vorstadt wahr.» So seien Suchtmittelabhängige zuletzt vermehrt auf der Gasse unterwegs gewesen, berichtet er. Dies führt die Stadtpolizei darauf zurück, dass die Kontakt- und Anlaufstelle für suchtmittelabhängige Personen im «Adler» seit über zwei Jahren geschlossen respektive in einem Provisorium untergebracht ist.

Zuerst wegen Corona, zuletzt wegen des Umbaus. Im Dezember geht der «Adler» wieder auf. «Wir hoffen, dass die Suchtmittelabhängigen damit wieder einen strukturierteren Tagesablauf haben», führt Lüdi aus.

Auf die Frage, ob die Stadtpolizei mehr Personal braucht, verweist Lüdi auf die Politik. Das müsse diese entscheiden. «Aktuell ist das Korps gut aufgestellt», führt er aus, sagt aber auch:

«Je höher die Polizeipräsenz im öffentlichen Raum, desto grösser ist das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung.»

Doch selbst wenn die Politik entscheiden würde, die Stadtpolizei personell aufzustocken: Die Suche nach geeignetem Personal ist derzeit nicht einfach. Bei der Stadtpolizei ist derzeit eine offene Stelle ausgeschrieben.

