Solothurn: Martin Tschumi gibt seine Drogerie in neue Hände

Dornacherplatz Martin Tschumi gibt seine Drogerie in neue Hände: Damit verliert die Vorstadt in Solothurn weit mehr als einen Geschäftsinhaber Jahrelang setzte sich Martin Tschumi für die Vorstadt ein. Nun muss sie ohne ihn klarkommen. Tschumi blickt zurück auf die Entwicklung des Stadtteils in den vergangenen Jahren. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Martin Tschumi in der Dropa Drogerie Tschumi am Dornacherplatz. Bruno Kissling

Martin Tschumi geht. Der 45-Jährige gibt nicht nur seine Drogerie am Dornacherplatz auf, sondern auch ein Stück Berufung: die Vorstadt, die ihn seit nunmehr 15 Jahren auf Trab gehalten hat. Tschumi:

«Ich will mich neu fokussieren, mich nicht mehr verzetteln.»

Er übernimmt zusammen mit seiner Frau den Vertrieb für die ganze Schweiz von Ben’s Ginger mit der so Slow GmbH, richtet also den Horizont landesweit, über den Rand des Dornacherplatzes und die Berntorstrasse hinaus. Ein Perimeter, der Martin Tschumi seit 2008 umtreibt, als die Vereinigung Pro Vorstadt oder kurz IG Vorstadt gegründet wurde.

Denn die «Mindere Stadt», wie die Vorstadt auch despektierlich genannt wird, hatte um die Jahrtausendwende schon bessere Zeiten gesehen. Die offene Drogenszene, der Durchgangsverkehr und das Verschwinden von traditionellen Geschäften hatten dem Stadtteil arg zugesetzt.

Und so engagierte sich Tschumi mit dem Vehikel IG Vorstadt für eine Aufwertung jener Umgebung, in der sein Geschäft weiterbestehen sollte. Mit seinem Vater Werner kaufte er beispielsweise an der damals als Rotlichtmilieu verschrienen Berntorstrasse ein zweites Haus neben dem ehemaligen eigenen Drogerie-Standort.

«Ich führte den Umbau mit lokalen Handwerkern aus und schaute für geeignete Mietparteien. Heute ist der Mix mit einem Blumen- und Plattenladen sowie anderen Lokalen dort sehr attraktiv», meint Tschumi zur einstigen Problemecke.

Aber auch sonst seien an der Berntorstrasse viele Umbauten mit einer neuen Nutzung wie an der Schwanengasse oder mit dem Hotel zum Roten Ochsen erfolgt. «Ohnehin verfügt die Vorstadt über ein spannendes, multikulturelles Gastro- und Gewerbeangebot», streicht Tschumi eine Stärke des Standorts südlich der Aare hervor.

Plus und Minus halten sich die Waage

Auf sieben jährlichen Führungen und an rund 60 verschiedenen Posten hatte Martin Tschumi jeweils aufgezeigt, wo sich neues Leben in der Vorstadt regt. Bei der letzten sei auch ein «mutiger Besuch» im ehemaligen Volkshaus dabei gewesen, wo rege umgebaut wird. «Es entstehen dort viele kleine Wohnungen.»

Sehr wichtig findet Tschumi auch den kürzlich neu eröffneten umgebauten «Rosengarten» gleich neben der Drogerie. Dagegen stört ihn aus städtebaulicher Sicht das wohl noch lange Warten auf die bereits seit Monaten ausgesteckte Überbauung Oetterli an der Niklaus-Konrad-Strasse, die wie so manches Vorhaben in Solothurn durch Einsprachen blockiert ist. «Und die Vision Perron 2 erlebe ich während meiner aktiven Vorstadtzeit leider nicht mehr», meint er mit Blick auf die Gammel-Häuserzeile südlich des Dornacherplatzes.

Auf diesem sieht er immerhin ein Plus in «So Poké», dem neuen Betreiber des Pavillons, für dessen «Reanimation» sich Tschumi ebenfalls eingesetzt hatte. «Es ist das beste Angebot, das ich all die Jahre gesehen habe.» Ansonsten hadert er immer noch mit der Platzgestaltung:

«Im Sommer ist der Dornacherplatz unbespielbar.»

Ein Baldachin mit einer Bühne wäre für ihn eine bessere Lösung gewesen, nachdem grössere Nutzer wie Zirkusse seit längerem auf andere Standorte ausgewichen sind.

«Es gab keinen Plan»

Über all die Jahre musste sich die IG Vorstadt aber auch mit den städtischen Behörden und ihren (Nicht-)Absichten auseinandersetzen – oft ein dornenvoller Weg, aber man habe zusammen stets nach guten Lösungen gesucht. Vermisst wurde nach der Verlegung des Durchgangsverkehrs 2008 auf die Westumfahrung eine konsequente Verbesserung des Verkehrsregimes. Martin Tschumi:

«Die Wengibrücke wurde zwar geschlossen, sonst aber gab es keinen wirklichen Plan.»

Es sollte ein Jahrzehnt dauern, bis die Strassenzüge und der Rossmarktplatz aufgewertet waren, wobei enge Grenzen gesetzt waren – noch immer cruisen zum Leidwesen ihrer Bewohnerschaft täglich mehr als 400 Linienbusse durch die Vorstadt.

«Ein Thema für sich» ist für die IG Vorstadt die Nutzung des ehemaligen Hotels Adler als Anlaufstelle und Gassenküche. «Es hätte bessere Standorte gegeben», kritisiert Tschumi, dass man beim aktuellen Umbau nicht auch gleich eine Standortanalyse vorgenommen habe. «Das Problem besteht darin, dass das Haus keinen Umschwung hat. Es fehlt ein Vorgelände; die Klientel landet beim Verlassen des Gebäudes gleich auf der Gasse.» Und will das keineswegs als Kritik an der Betreiberorganisation Perspektive und ihrer Klientel verstanden wissen – «die Leute dort machen einen Superjob»!

Nun gibt Martin Tschumi, der in der Weststadt wohnt, sein Geschäft in der Vorstadt auf. Diese verliert damit eine der treibenden Kräfte, die sich jahrelang für Verbesserungen eingesetzt, ja manchmal richtiggehend eingemischt hat. «Die Vereinigung Pro Vorstadt gibt es weiterhin», hält Tschumi fest. Aber es brauche nun neue Köpfe, um der «Minderen Stadt» auch in Zukunft nördlich der Aare Gehör zu verschaffen.

Dropa Drogerie bleibt

Seit 1986 ist die Drogerie Tschumi in der Vorstadt ein Begriff. Vorerst noch in der eigenen Liegenschaft an der Berntorstrasse wechselte der Standort dann vor 30 Jahren in die Mietliegenschaft Dornacherhof 11. Von seinem Vater Werner übernahm Martin Tschumi 2007 die Drogerie unter dem Namen Dropa Drogerie Tschumi Solothurn. Nun steigt er aus und übergibt das Geschäft seiner bisherigen Angestellten Silvia Jakob.

Martin Tschumi übergibt an Silvia Jakob. Bruno Kissling

Die diplomierte Drogistin HF hatte zuletzt in der Solothurner Drogerie Gerber und in Herzogenbuchsee gearbeitet, ehe sie vor dreieinhalb Jahren bei Tschumi ins sechsköpfige Team fand. «Wir haben hier eine treue Stammkundschaft», ist die Nachfolgerin überzeugt, die Erfolgsgeschichte der Familie Tschumi in der Vorstadt fortsetzen zu können. Es verschwinde einfach der Name Tschumi, das Geschäft verbleibe als Dropa Drogerie Solothurn weiterhin ein Franchising-Unternehmen der Branchengruppierung Dropa, die aber auch selbst Filialen wie beispielsweise in Langendorf betreibt.

