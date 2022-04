Dornacherplatz Der Pavillon ist bald offen: Auf den Dornacherplatz kommt eine hawaiianische Insel Nach langer Zeit wird der Pavillon auf dem Dornacherplatz wieder geöffnet. Ab Montag kann man dort Poké Bowls essen. Die Betreiberin erklärt, was sie sich für die Zukunft vorstellt. Judith Frei Jetzt kommentieren 22.04.2022, 15.00 Uhr

Nicole Müller eröffnet auf dem Dornacherplatz den Pavillon Hanspeter Bärtschi

Eine grüne Insel auf dem grauen Dornacherplatz, das soll der Pavillon sein, der schon seit geraumer Zeit leer steht. Nicole Müller, die bis zum letzten Herbst in der Schaalgasse ihr Take-away Makimania Sushi & Poké führte, eröffnet hier am kommenden Montag ihr neues Geschäft So Poké.

Tritt man in den Pavillon, dann wähnt man sich sofort auf einer Insel, nämlich im fernen Hawaii. Die Wände sind türkis gestrichen, Bilder vom Inselstaat schmücken dieselben und künstliche Blumen stehen in jeder Ecke.

Die Einrichtung gehört zum neuen Konzept. Im Pavillon werden ab nächstem Montag Poké Bowls verkauft. Poké ist ein Fischsalat und ein hawaiianisches Nationalgericht. Dabei wird roher Fisch gemischt mit diversen Zutaten wie Avocado, Mango und Karotten auf Reis in einer Schüssel serviert.

Bei Nicole Müller können die Gäste die Zutaten für die Poké Bowl selbst wählen. Für Unentschlossene hat sie auch Standardbowls entwickelt. «Ich habe schon in der Schaalgasse gesehen, dass die Leute gerne ihre Bowls zusammenstellen», so Müller. Ausserdem sind die frischen, rohen und gesunden Zutaten im Trend.

Pescetarische Küche auf dem Dornacherplatz

Neben dem Fisch verkauft sie kein Fleisch. Das «Chicken» aus pflanzlichen Stoffen. Neuerdings wird Müller auch kein Sushi anbieten. «Die Küche biete nicht genügend Platz», erklärt sie.

Sie wird nicht nur Essen am Mittag anbieten. Schon am Morgen kann man bei ihr ausgefallenen Kaffeekreationen trinken. Am Freitag und Samstag wird sie auch am Abend offen haben. «Am Anfang muss ich schauen, was die Kundschaft will», erklärt Müller die langen Öffnungszeiten. Sie wird auch ihr Angebot auf die Bedürfnisse der Kundschaft ausrichten.

Sie arbeitet mit Oetterli-Kaffee und auch mit der Öufi-Brauerei zusammen. Trotz des exotischen Menüs ist ihr Regionalität wichtig. Den Lachs bezieht sie aus Norwegen, genauer aus Bömlo und der Thunfisch kommt aus dem Pazifischen Ozean.

«So Poké» ist auf Take-away ausgerichtet. So isst man auch nicht auf Porzellantellern, sondern bekommt das Essen in biologisch abbaubaren Schüsseln serviert. Gleichzeitig hat sie 14 Plätze im Pavillon und 35 Aussenplätze, insgesamt 70m2 um den Pavillon hat sie dazugemietet.

Der Pavillon gehört der Stadt, und die Zusammenarbeit während der Umgestaltung hat gut funktioniert. Mit den Lieferengpässen hatte Müller aber zu kämpfen. Die Holztischplatten seien mit grosser Verspätung eingetroffen.

«Eine Zeit lang konnte man kein Take-away-Geschirr oder Sojasauce aus Japan bestellen», erinnert sich Müller. Um nie ohne Gebinde oder Sojasauce dazustehen, hat sie ein grosses Lager angelegt. «Zum Glück plane ich die Eröffnung schon seit letztem Sommer», sagt Müller entspannt über die Hindernisse.

Die Preise vieler Lebensmittel seien in letzter Zeit gestiegen. Müller weiss, dass es in diesem Umfeld schwierig ist zu geschäften. Sie ist aber zuversichtlich, dass der Pavillon ein Treffpunkt auf dem Dornacherplatz wird. Es gebe ja auch immer Events vor ihrer Türe. So werden die Chilbi und das neue Foodtruckfestival Menschen anziehen. Sie selbst wird in Zukunft auch schauen, dass sie mit anderen Gastronomen zusammenarbeiten kann. Doch zuerst will sie sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren: Poké Bowls verkaufen.

