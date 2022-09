Die Solothurner Digitaltage 2022 sind eröffnet

Digitaltage Solothurn Wenn Barock auf Digitalisierung trifft: Die Solothurner Ausgabe der Digitaltage ist eröffnet – mit Gästen von Google Allerhand Polit- und Wirtschaftsprominenz war bereits zu früher Stunde im Uferbau, um unter anderem den Ausführungen von Jill Kümin und Anna Takihara von Google zu folgen. 06.09.2022, 10.16 Uhr

Regierungsrätin Brigit Wyss bei Ihrer Ansprache zur Eröffnung der Solothurner Digitaltage.

Für einmal sind sich Referenten aus Politik und Wirtschaft einig: Die Welt veränderte sich zwar schon immer, das Tempo erhöht sich jedoch gerade markant wobei die Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die drohende Energiekrise Trends wie Home-Office oder Video-Calls beschleunigen.

Dass dies auch die Bildung auf die Probe stellt, ist offensichtlich: Allein in der Schweiz fehlen bis 2028, ohne geeignete Gegenmassnahmen, knapp 120’000 IT-Spezialistinnen, ein Spitzenwert in der Kategorie Fachkräftemangel.

Ein Thema, welches auch Stadtpräsidentin Stefanie Ingold in Ihrer Ansprache prominent platzierte. Um wenigstens einen Teil des Mankos abzufedern, ist persönliche Fitness im Bereich der digitalen Fähigkeiten wichtig, was sich auch im Programm der Digitaltage niederschlägt: Am Eröffnungstag diskutierte man über die Energieversorgung sowie das Bauen mit digitalen Zwillingen und am Nachmittag konnten sich Seniorinnen und Senioren mit ihren Computerfragen im Cyberhelp-Kaffee Wissen zur Selbsthilfe aneignen.

Die Community Engagement Managerin von Google Schweiz, Jill Kümin bei Ihrem Referat zu den Schlüssel-Tools für die digitale Zukunft

Die Digitaltage gehen auch heute Mittwoch weiter, Anmeldungen für die Referate zur digitalen Bildung (11h30-12h15) oder dem Cybermobbing und Phishing (12h30-14h) sind möglich (espace-solothurn.ch/digitaltage).